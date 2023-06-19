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男瀕死消防員電他3次復活 出院親送「鳳梨酥」隊員大驚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陳男4月遊北埔時，突然昏倒失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供
陳男4月遊北埔時，突然昏倒失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供
新北市53歲陳姓男子4月底跟團到新竹縣遊玩，未料剛抵北埔老街時突然昏迷、無生命跡象，領隊見狀立刻施行CPR。北埔消防分隊獲報後，隨即接手急救，經電擊3次，陳男到院後恢復脈搏，治療11天後康復出院。陳男和太太昨天親自南下並送上「鳳梨酥」感謝救命之恩，但消防員卻大驚失色，接下來應該有「許多機會」發揮所長了。

陳太太指出，4月30日她和丈夫參加旅行社2天1夜的旅遊行程，沒想到上午11時14分到第二站北埔老街參訪時，正在和自己聊天的丈夫突然像斷電般沒有反應，握在手中的手機也滑落到地板上，她趕快大聲求救。學過CPR的林姓女領隊見狀馬上幫忙CPR，蕭姓司機則協助報案，所幸僅一街之隔的消防隊很快就到場接手處置。

北埔分隊高級救護技術員潘柏任回想，當時和同事吳志文、黃羿泓到場後發現，男子倒臥在遊覽車的走道上，評估確認患者到院前心肺功能停止，除了持續CPR外也以AED監測，沒想到立刻出現致命性的心率，現場連續電擊3次，過程中同時建立人工進階呼吸道、提供穩定高濃度給氧，以骨針建立給藥途徑後給予輸液和急救藥物治療。

在緊急處置下，陳男到院後恢復脈搏，住院治療11天康復出院。陳男和太太昨日親自到北埔消防分隊表達感謝之意。潘柏任表示，很難想像當時躺在擔架床上被急救的患者，竟活生生的站在眼前向他道謝，讓他對消防工作又多了一層使命感。不過就在夫妻倆離開後，才發現送來的禮物，竟然是消防隊避之為恐不及的「鳯梨酥」，不禁大驚失色。

消防隊員透露，鳳梨台語叫「旺來」，其他行業希望生意旺旺來，但消防工作多為人命救援，一定不能旺，消防人員不忙就代表民眾平安無事。類似的還有芒果，會很「忙」又沒結「果」，還有飲料不能送每日C，代表每天CPR。

陳男夫妻親自南下感謝北埔分隊員吳志文、陳男夫妻、潘柏任（左至右）的救命之恩。圖／新竹縣消防局提供
陳男夫妻親自南下感謝北埔分隊員吳志文、陳男夫妻、潘柏任（左至右）的救命之恩。圖／新竹縣消防局提供
陳男和太太昨天親自南下並送上「鳳梨酥」感謝救命之恩，但消防員卻大驚失色。圖／新竹縣消防局提供
陳男和太太昨天親自南下並送上「鳳梨酥」感謝救命之恩，但消防員卻大驚失色。圖／新竹縣消防局提供
潘柏任回想，陳男倒臥在遊覽車的走道上，評估確認患者到院前心肺功能停止，除了持續CPR外也以AED監測。圖／新竹縣消防局提供
潘柏任回想，陳男倒臥在遊覽車的走道上，評估確認患者到院前心肺功能停止，除了持續CPR外也以AED監測。圖／新竹縣消防局提供
北埔分隊潘柏任、吳志文及黃羿泓（左至右）成功將患者從鬼門關前拉回。圖／新竹縣消防局提供
北埔分隊潘柏任、吳志文及黃羿泓（左至右）成功將患者從鬼門關前拉回。圖／新竹縣消防局提供

北埔 鳳梨酥 消防員

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