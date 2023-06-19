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影／今年台中人被騙最多是這招 輕熟女砸54萬僅回本零頭
詐騙集團騙術五花八門，隨科技工具進步，詐騙方式、手段越趨高明；台中市警局統計，今年1月至5月受理詐騙案件最多的就是「投資詐騙」，高達224件，財損高達3798萬元，有年輕女作業員砸入54萬元積蓄僅回本一張千元鈔，警方提醒，看到高額獲利的投資方案，要先多方查證，以免血汗錢不保。
台中市警局刑警大隊經濟組統計，今年1至5月詐騙案件，以「投資詐欺」224件為最高，財損金額達3798萬元，顯示民眾仍相信網路來源不明的假投資訊息，加入Line後，聽信指示匯入人頭帳戶。
台中市刑大經濟組表示，近日也不乏許多YouTuber、網紅拍攝影片，分享自己遇到投資詐騙的經驗，但需提醒民眾，歹徒會以「每月高額報酬率」、「穩賺不賠」等話術吸引民眾投資。
民眾上鉤後，歹徒會假造APP軟體，謊稱只要出金投資該商城販售的「金融商品」，就能有高額利潤，甚至秀出獲利明細取信民眾，讓民眾不自覺越陷越深，投入更多金額加碼，等到民眾要取回投資款項時，詐騙集團會持續要求繳交保證金或所得稅等，將民眾的積蓄壓榨殆盡，最後民眾被封鎖時才發現被騙。
台中市刑大指出，近日在清水區擔任作業員的廖姓女子（27歲），也是中了歹徒投資詐騙的陷阱，廖女在加入一個LINE群組後，歹徒在群組內謊稱是集資投資電商平台，秀出其他人的獲利成績，廖女見獵心喜，依指示前後匯出54萬元後，僅收到一張千元鈔的報酬，後來對方已讀不回後，才知上當報警。
台中市警局提醒，民眾不要輕信「網路」所傳來路不明的投資管道，來路不明並標榜「穩賺不賠」、「代操作保證獲利」的投資方案就是有詐，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資、或宣稱「保本高息」都是詐騙，如有任何疑問，也可直接撥打110或165詢問，多一分謹慎，少一分被害。
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