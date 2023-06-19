包粽忙不過來 高雄闆娘雇11名移工當助手這下慘了
端午將屆，高雄市前鎮區林姓闆娘賣一口粽，因訂單爆滿，忙不過來，雇請11名女移工當助手，移工們手腳俐落，店內粽香四溢，高雄移民署接獲檢舉，前往查緝，移工正在包粽，11人中有1人是印尼籍逃逸移工，林女獲悉雇工包粽已違反就業法，最重得罰75萬，當場哀號「賺的都不夠賠」。
移民署高雄市專勤隊日前獲報，前鎮區草衙一路一處民宅賣一口粽，近來常有外籍移工進進出出，有移工在場協助包粽，屋內常飄散濃厚的粽葉香味，懷疑有非法移工藏於其中。
專勤隊人員暗中查訪，發現移工們個個手腳俐落，包粽子的速度快、品質又好，不時傳來歡笑聲，隨即規劃優勢人力前往查緝。
專勤隊人員6月4日進入賣一口粽的屋內查緝，正在包粽的移工當場嚇傻，58歲的林姓老闆娘解釋，因一年一度的端午節是店內營運的重要收入來源，接了大量訂單卻人手不足，才鋌而走險，以日薪1200元聘雇移工幫忙包粽。
專勤隊人員在現場清查，發現11名移工都是女性，有1名印尼籍義姓移工（34歲）失聯2個多月，另有10名越南籍移工在工廠上班，因端午節也是越南重要節日，平時就會以荷葉包粽，因此在假日到林女賣粽處包粽打工。
印尼籍女移工得知會被遣返，當場痛哭失聲，另10名越女，若日後被裁罰有非法工作行為，原本合法的聘僱恐將會被取消，最後也得離境。
林女得知非法雇用移工包粽，已違反就業服務法，得面臨可處15萬到75萬罰款，後悔莫及和移工相擁而泣，表示自己「賺的都不夠賠」。
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