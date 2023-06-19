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影／台中外送員凌晨南屯街頭車禍送醫不治 警查肇因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓外送員在今天凌晨騎機車行經南屯區時，與一輛多元計程車發生碰撞，張男送醫急救後宣告不治，警方調查，當時張男要左轉，計程車則是行駛在對向，燈號是綠燈，二人無酒駕，初判是未依規定讓車、減速釀禍，詳細肇因待查。

警方調查，張姓男子（21歲）是外送員，今天凌晨2時許騎機車返家途中，沿南屯區東興路南往北，行經文心南三路口時欲左轉，當時湯姓男子（48歲）駕駛多元計程車，載送王姓乘客（18歲）行駛在對向車道，雙方在路口發生碰撞。

張男的機車因猛烈撞擊而變形，地面留有血跡，湯車的車頭凹陷、安全氣囊也爆開，甚至擋風玻璃也撞到破洞，顯見當時撞擊力道，張在送醫急救後宣告不治，湯則是腿部受傷，乘客則無受傷。

第四警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，當時雙方行向都是綠燈，張男是要左轉，湯男則是直行，初判雙方未依規定讓車、減速才釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

台中市南屯區東興路、文心南三路，今天凌晨2時許發生死亡車禍，張姓外送員送醫不治。圖／讀者提供
台中市南屯區東興路、文心南三路，今天凌晨2時許發生死亡車禍，張姓外送員送醫不治。圖／讀者提供
台中市南屯區東興路、文心南三路，今天凌晨2時許發生死亡車禍，張姓外送員送醫不治。圖／讀者提供
台中市南屯區東興路、文心南三路，今天凌晨2時許發生死亡車禍，張姓外送員送醫不治。圖／讀者提供

外送員 計程車 車禍

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