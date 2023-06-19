聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中外送員凌晨南屯街頭車禍送醫不治 警查肇因
台中市張姓外送員在今天凌晨騎機車行經南屯區時，與一輛多元計程車發生碰撞，張男送醫急救後宣告不治，警方調查，當時張男要左轉，計程車則是行駛在對向，燈號是綠燈，二人無酒駕，初判是未依規定讓車、減速釀禍，詳細肇因待查。
警方調查，張姓男子（21歲）是外送員，今天凌晨2時許騎機車返家途中，沿南屯區東興路南往北，行經文心南三路口時欲左轉，當時湯姓男子（48歲）駕駛多元計程車，載送王姓乘客（18歲）行駛在對向車道，雙方在路口發生碰撞。
張男的機車因猛烈撞擊而變形，地面留有血跡，湯車的車頭凹陷、安全氣囊也爆開，甚至擋風玻璃也撞到破洞，顯見當時撞擊力道，張在送醫急救後宣告不治，湯則是腿部受傷，乘客則無受傷。
第四警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，當時雙方行向都是綠燈，張男是要左轉，湯男則是直行，初判雙方未依規定讓車、減速才釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言