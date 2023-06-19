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男疑釣竿觸電倒地 害5列次火車延遲

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東報導

屏東縣枋寮鄉42歲李姓男子在東海車站附近鐵軌與魚塭中間的水溝釣魚，5.4公尺釣竿勾到鐵路電線觸電倒地送醫。圖／警方提供
屏東縣枋寮鄉42歲李姓男子在東海車站附近鐵軌與魚塭中間的水溝釣魚，5.4公尺釣竿勾到鐵路電線觸電倒地送醫。圖／警方提供
42歲李姓男子昨天下午5時許在屏東縣枋寮鄉東海車站與魚塭間的水溝釣魚，疑因5.4公尺長的釣竿碰觸鐵路電車線後觸電倒地，造成肢體燒燙傷，被送醫急救。

這次意外也導致317次普悠瑪等5列次列車受影響，總延遲105分鐘，共影響約1220名旅客，意外原因警方調查中。

警方調查，李姓男子昨天下午在枋寮鄉工業區中華大排附近，魚塭與鐵軌間的水溝釣魚，疑似起身時勾到釣竿，5.4公尺長的釣竿勾到軌道上的電車線而觸電，遭2萬5000千伏特的電流電擊，李男倒地，左邊肢體燒燙傷，被後續通過的317次普悠瑪列車人員發現，緊急減速並報警處理。

消防局獲報後出動救護車，救護人員將意識清楚的李男抬出鐵道，送往枋寮醫院救治，隨後轉往國軍高雄總醫院左營分院燒燙傷中心救治。

警方將釐清李男受電擊位置是否為道碴區，若確實闖入鐵道禁區，將依違反鐵路法送辦。

李姓男子觸電的地點鄰近平交道，317次新左營往花蓮普悠瑪列車人員發現即時通報，列車長介入處理，預防性減速，以時速20公里速度緩慢通過，才沒造成更大傷害。

台鐵獲報派員處理，經電力人員至現場處理，317次列車於下午5點47分恢復行駛，延遲30分鐘抵達枋寮車站。

台鐵統計，此起意外共影響5列次列車，總延遲105分鐘，總共影響大約1220名旅客。

普悠瑪 鐵道

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