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雙盜落網 拔大鋼牙變賣 掃雷車變祕密基地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗市貓裏喵親子公園一輛除役掃雷車零件遭竊，警方逮捕謝姓嫌犯，發現他把掃雷車當祕密基地睡覺，還裝擴音器、探照燈。圖／民眾提供
苗栗市貓裏喵親子公園一輛除役掃雷車零件遭竊，警方逮捕謝姓嫌犯，發現他把掃雷車當祕密基地睡覺，還裝擴音器、探照燈。圖／民眾提供
苗栗縣苗栗市貓裏喵親子公園一輛供參觀的除役陸戰隊LVTP 5E1兩棲登陸工兵掃雷車（俗稱水鴨子），四日驚傳車前方犁形掃雷器廿四支「大鋼牙」失竊；警方查出廿九歲謝姓男子把掃雷車當祕密基地睡覺，在車上裝擴音器、天線，還拉電線進駕駛艙裝探照燈，日前缺錢，拔了大鋼牙變賣，依加重竊盜罪嫌移送，檢方訊後聲押獲准。

該輛掃雷車是苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會去年一月捐贈給縣政府。檢警調查，廿九歲謝男是列管毒品人口，自稱戰車迷，見展示掃雷車停在公園內無人看管，五月間夥同卅一歲張姓男子，利用深夜三次拆走廿四支掃雷器大鋼牙，及內部渦輪增壓器等零件，賣給資源回收場，廿四支大鋼牙賣約一萬五千元，渦輪增壓器賣四百元。

本月四日有海陸退伍遊客前往參觀發現大鋼牙不見，縣府才知遭竊；警方查出謝男涉案，五天後逮人，謝說因掃雷車側身編號與他先前車牌一樣，覺得有緣，見駕駛艙可開啟，把一些個人物品搬進車內、安裝天線，當成自己的祕密基地，讓警方哭笑不得。

檢方訊後聲押謝男獲准，十五日再逮捕共犯張男函送法辦，大鋼牙、渦輪增壓器等零件則已被資源回收場送上游業者處理。

苗栗縣政府水利處指出，水鴨子在公園公開陳列展示，加上大鋼牙是插銷式，拆卸難度不高，再安裝難防有心的竊賊，將商請軍方復舊時，評估以保麗龍或塑膠材質噴漆上色替代，並請警方加強巡邏，避免再次遭竊。

苗栗縣 鴨子 陸戰隊

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