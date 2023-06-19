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工地19樓爆漿砸人車 北市開罰

聯合報／ 記者洪子凱蕭雅娟／台北報導

台北市北投區一處建案工地，前天中午疑似因工人灌漿沒注意導致「爆模」，大量混凝土從19樓往下灑落，砸中1名路過民眾、3輛轎車。警方協助聯繫遭波及車主，經工地負責人道歉並談妥後續賠償，暫不提告，建管處昨表示，將針對施工缺失部分，裁處承、監造人各9萬元。

據了解，北投區中央南路一段與大興街口工地，前天中午工人在施工時，在固定好模板後著手灌漿，疑似沒注意灌漿數量導致「爆模」，泥漿撐裂模板，碎石從19樓掉落，砸中路過的56歲許姓民眾，停在路邊車輛也遭波及，總計1人受傷、3輛車受損，現場交通也受影響，中斷近5小時。

警方協助封閉雙向道路，以免其他人受害，現場請義交協助疏導，直到傍晚路面碎石才清除完畢，恢復雙向通行。事發時，工地姚姓負責人也主動關心情況，在警方協調下到場和車主協商賠償，雙方談妥後皆不提告。

附近民眾說，水泥掉下來重力會很強，砸到人一定受傷，「有時風太大也會掉下來，至少有2、3次，只要覺得上面有沙屑掉落，就要趕快跑」、「這次是液態，下次如是固態怎麼辦？工地20多樓，砸下來會出事。」

建管處說，本案工地施工缺失部分，將裁處承、監造人各9萬元，並要求承監造人落實自主檢查加強品管控制。

提告 車主 北投

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