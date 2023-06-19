砂石車撞進民宅 5戶16人驚夢

一輛砂石車昨凌晨失控衝進信義區松德路一輪胎行，騎樓柱子被撞斷，車頭嚴重扭曲變形。記者洪子凱／攝影 王姓男子昨凌晨駕駛砂石車經台北市松德路時失控，衝向一家輪胎行撞斷騎樓柱，一名機車騎士停等紅燈險挨撞，跳車逃命僅有擦傷。北市府緊急疏散住戶5戶16人至商旅休息，因建物結構有安全疑慮，昨進行支撐補強。王男稱不熟悉路況，看導航分心，警詢後依毀損、公共危險罪函送。

據了解，新北市新店區正進行路面工程，47歲王男載運路面刨除廢棄物載去汐止回收，昨凌晨零點20分左右行經松德路時，未注意前方道路右彎，失控衝過中間分隔島，撞進對向車道120號輪胎行騎樓，車頭嚴重扭曲變形，不少住戶聽聞碰撞巨響從睡夢中驚醒，下樓察看直呼「怎麼開車的？」、「柱子沒了，靠車子在支撐」。

45歲尤姓男子當時騎車在輪胎行旁巷口停等紅燈，見砂石車衝來嚇得連忙跳車，機車被砂石車撞倒擠壓，他輕微擦傷。警方表示，該路段非大貨車或聯結車行駛管制區域。

台北市副市長李四川說，這棟建築為連棟4層樓建物，共有3座樓梯20戶，結構柱被砂石車撞斷後，先緊急疏散靠近柱子的5戶16人，為確保建物結構安全，從桃園運來鋼梁固定，再將車拖出。市府原預計中午12點可施工完成，但直到下午2時半才將砂石車拖走，H型鋼梁也加至6支，昨晚已完工。

北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿昨到場，他說，公會今會到場檢查建築是否有傾斜，也可能進入大樓內部勘查。李四川表示，若支撐完無立即危險會讓住戶先返家，如有立即危險會以危樓方式依法處理，這些住戶因災害衍生費用，包含民宿等，補助部分會依法辦理。

由於臨時疏散，許多住戶什麼東西都沒帶就離去，信義區區長陳冠伶說，架好3支H型鋼，把砂石車拖出後，經結構技師判斷可讓民眾返家拿東西，區公所約下午3點半通知疏散民眾。

住在4樓葉姓夫婦昨晚返家拿東西，他們說，半夜睡覺時突然聽到「碰」一聲巨響後劇烈晃動，原以為只是小車禍，想不到竟是砂石車，還把柱子撞斷，現在就等鑑定後房子還能不能住，但因屋齡已5、60年，就算評估後能住，多少還會擔心。