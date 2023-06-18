影／新莊地藏庵遶境今晚又傳衝突 警方強制管束1醉漢
新北市新莊區地藏庵祈福遶境活動今晚再度出現衝突場面，疑為有人將鞭炮渣踢向路邊，波及路人引發不滿，警方立刻動員人力隔離雙方，並強制管束1名酒後情緒激動男子，帶回警局。
據了解，這起衝突發生在晚間7時50分左右，當陣頭遊行隊伍經過新莊區化成路，信眾設置的1處祭壇燃放鞭炮迎神之後，祭壇負責人用腳將鞭炮殘渣踢向路邊，波及圍觀民眾引發不滿，群眾開始鼓譟，場面越來越混亂。
頭前派出所所長高裕傑見狀，為避免衝突擴大，立即趨前隔離雙方，並通報警網支援，優勢警力排成2道人牆阻隔，其中1名32歲歐姓男子因有飲酒，情緒過於激動，被警方強制管束帶回警局，預計等他酒醒恢復平靜再讓他回去。
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