影／桃園男車禍肇事逃逸 竟對傷者拳打腳踢才跟女友離去

桃園市本月10日上午在平鎮區復旦路的晶麒莊園餐廳前肇事逃逸車禍，警方調查中，肇事車吳姓車主陪同肇逃的39歲陳姓男子到案，辯稱車禍頭部不適先行離開，警方今天下午表示，車禍後，肇逃陳男還不滿被撞，甚至對車禍受傷的陳男拳打腳踢，被打陳男提告，警方將肇逃陳男依肇事逃逸、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方調查，33歲陳姓男子本月10日上午，開車載他妻子前往晶麒莊園宴會廳做新娘秘書工作，他駕駛白色轎車在餐廳路口左轉復旦路四段，與另一名陳男駕駛高速直行的黑色休旅車撞擊車禍，白色轎車被撞進樹林，車頭全毀，黑色休旅車左側撞擊，白色轎車陳男身上多處擦、挫傷，車禍還波及另一輛轎車。

車禍發生後，黑色休旅車駕駛陳男不滿白車的陳男左轉發生車禍，竟將受傷的白車陳男拉去看車損，之後更拳打腳踢白車陳男頭背部，隨後棄車與女友搭乘後方友人的轎車肇事逃逸，該起車禍引發網友熱議批評「太誇張」。警方查出肇逃黑車吳姓車主，兩天後陪同肇逃陳男到案說明，肇逃陳男辯稱自己頭痛不適，無法等警方到場，所以先行離開。

受傷白車陳男提告對方涉及肇逃及傷害罪嫌，肇逃黑車的陳姓男子事後到案無法查明車禍當時是否酒駕，警方偵訊後、表示，肇逃的陳姓男子涉及拳打腳踢受傷的陳男有影片佐證，加上肇事逃逸事實，將肇逃陳男依肇事逃逸、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。