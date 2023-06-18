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男子鐵路旁釣魚 5.4公尺釣竿勾到鐵路電線…觸電倒地送醫
屏東枋寮42歲李姓男子今下午到東海車站，走至鐵軌與魚塭中間的水溝釣魚，他在下午4點58分左右疑似因釣竿碰觸鐵路高壓電線觸電倒地，造成他左邊肢體燒燙傷，意識清楚送醫治療，意外導致317次新左營往花蓮普悠瑪列車延遲，詳細事故原因有待警方調查釐清。
42歲李姓男子今下午4點58分左右在屏東縣枋寮鄉東海車站平交道北邊，工業區中華大排附近，魚塭跟鐵軌中間的水溝釣魚，疑似起身時勾到釣竿，5.4公尺長的釣竿勾到軌道上電車高壓電線觸電，遭2萬5000千伏特電流電擊倒地，左邊肢體燒燙傷，被後續通過的317次列車人員發現，緊急減速，報警處理。
警消獲報，派遣佳冬分隊1輛救護車，及2名消防員前往救援，將意識清楚的李男抬出鐵道，送往枋寮醫院急救後，轉送國軍高雄總醫院左營分院救治，警方後續將再調查釐清李男受電擊位置是否為道碴區，若他確實闖入鐵道禁區，將依違反鐵路法送辦裁處。
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