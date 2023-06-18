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男平交道持釣竿觸電倒地 影響台鐵5列次、1220名旅客

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男平交道持釣竿觸電倒地 影響台鐵5列次、1220名旅客

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東枋寮東海車站今下午5點左右發生男子觸電倒地意外，該名男子下午4點58分左右行經東海車站北邊平交道，疑似因釣竿碰觸電線觸電倒地，造成他左邊肢體燒燙傷，意識清楚送醫治療，意外導致317次新左營往花蓮普悠瑪列車延遲，詳細事故原因有待警方調查釐清。

屏東縣枋寮鄉東海車站今天下午4點58分左右，1名男子因不明原因在車站平交道北邊觸電，他倒地不起，左邊肢體燒燙傷，路過民眾協助報警處理，消防局獲報派救護車到場協助，男子意識清楚送往枋寮醫院救治。

觸電意外鄰近平交道，遇上317次新左營往花蓮普悠瑪南迴線列車，所幸事發地點並非在鐵道上，經該車次人員發現即時通報，列車長介入處理，預防性減速，以20公里速度緩慢通過，沒有造成更大傷害。

台鐵局獲報也派員處理，經電力人員至現場確認，317次列車於下午5點47分恢復正常行駛，依台鐵統計，該次意外總共影響5列次，總延遲105分鐘，總計影響旅客約1220人。

屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供
屏東縣枋寮鄉東海車站今下午5點左右，1名男子鄰近平交道觸電倒地燒燙傷，317次列車獲報減速通過無擴大傷亡。圖／讀者提供

普悠瑪 台鐵 鐵道 屏東縣

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