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苗栗三灣網路知名餐廳突起火 1女員工一度失去呼吸心跳
苗栗縣三灣鄉一家餐廳後方宿舍今天下午突然起火，消防人員從浴室救出一名女員工，她一度失去呼吸心跳（OHCA），消防人員救回送醫，另有一名男員工輕微嗆傷，火勢1個小時內撲滅，宿舍1樓燒毀，起火原因進一步調查中。
苗栗縣政府消防局今天下午3點左右接獲報案，三灣鄉一家餐廳起火，調派三灣、南庄、頭份分隊11車、25人搶救，現場冒出火煙，73歲林姓男員輕微嗆傷，自行走出來，消防人員進入宿舍，從浴室救出林姓女員工（43歲），林女一度OHCA，經心肺復甦術搶救，恢復呼吸心跳。
起火的餐廳在網路是有名的預約制客家無菜單餐廳，今天假日許多員工仍在店內，2名受傷員工都送醫救治，火勢一個小時內熄滅，有目擊者表示跳電後，就發現冒出濃煙，起火原因還有進一步鑑識調查釐清。
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