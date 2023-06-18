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影／攀登唐麻丹山 76歲男子意識不清…消防救援送醫急救
北部登山團體約100多人今天到台中和平攀登谷關七雄的唐麻丹山，76歲男子突然倒地，意識不清，台中市消防局派隊員上山救援，山區救援不易，以獨輪車搬運到登山口後，交由救護車載送醫院急救中。
台中市消防局今天中午12點30分接獲報案，1名76歲男登山客，在唐麻丹山登山步道，裡冷線約2.8公里處意識不清，請求消防人員救援，消防局立即派遣谷關分隊、和平分隊計3車7人(含1名實習生)出勤，由谷關分隊張凱閔分隊長帶隊前往救援。
中午1點30分，消防隊員在唐麻丹山登山步道，裡冷線（山徑較陡）約2.8公里處找到患者，急救處置後，以獨輪車搬運往登山口，交由谷關消防分隊救護車後送東勢農民醫院急救。
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