明陽中學2學生脫隊躲教室 動用多名教導員才帶回

以收容矯治少年為主的明陽中學，昨天下課後傳有學生未回到舍房，校方動員教導員搜尋，最後在上課教室找到兩名學生，帶班老師帶不回兩名學生，動員多名教導員協助，才將兩人帶回舍房，校方今證實確實有學生未依規定回到舍房，會再了解狀況，並加強人員教育。

明陽中學位在高雄市燕巢區，收容全國少年受刑人，作息與一般學校無異，上午8點至下午5點為上課時間，課程結束後須統一回到舍房。

本報接獲投訴，指昨天有兩名學生課程結束後，藉故脫離教導員掌握，帶隊教導員發現兩名學生失聯，搜尋後才在上課教室找到兩人，要求兩名學生回到舍房還被拒絕，帶班老師無計可施，最後動用多名教導員才將兩人帶回舍房，今校方證實有兩名學生未依規定統一回到舍房。