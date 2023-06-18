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明陽中學2學生脫隊躲教室 動用多名教導員才帶回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

以收容矯治少年為主的明陽中學，昨天下課後傳有學生未回到舍房，校方動員教導員搜尋，最後在上課教室找到兩名學生，帶班老師帶不回兩名學生，動員多名教導員協助，才將兩人帶回舍房，校方今證實確實有學生未依規定回到舍房，會再了解狀況，並加強人員教育。

明陽中學位在高雄市燕巢區，收容全國少年受刑人，作息與一般學校無異，上午8點至下午5點為上課時間，課程結束後須統一回到舍房。

本報接獲投訴，指昨天有兩名學生課程結束後，藉故脫離教導員掌握，帶隊教導員發現兩名學生失聯，搜尋後才在上課教室找到兩人，要求兩名學生回到舍房還被拒絕，帶班老師無計可施，最後動用多名教導員才將兩人帶回舍房，今校方證實有兩名學生未依規定統一回到舍房。

明陽中學校長涂志宏表示，兩名脫隊學生自稱是回教室找東西，經過教導員輔導後，順利將兩人帶回舍房，脫隊時間僅約10幾分鐘；依規定收容學生不能離開教導員視線，會再加強校內人員教育，兩名脫隊學生並非新收容人，已請教導員了解狀況。

明陽中學外觀。圖／翻攝自GOOGLE街景
明陽中學外觀。圖／翻攝自GOOGLE街景

教室 受刑人 高雄市

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