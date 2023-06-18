黑休旅車平交道嗶車逆向闖雙黃線 網怒罵PO車牌檢舉

桃園市中壢一名男子開車行經內壢家樂福量販店往陸軍電子器材勤務廠基地平交道前，停等斑馬線行人，遭後方黑色休旅車連續「嗶嗶」，男子怒了在車內叫罵「嗶三小」，他看見該輛黑色休旅車竟違規在平交道雙黃線逆向超車，男子開罵「嗶勒！」並將四色休旅車牌PO網檢舉，警方今天表示，該輛休旅車違規跨越雙黃線逆向超車，將依違反道路交通管理處罰條例開罰600至1800元。

根據網友在網路「TikTok」PO出影片，他開車行經中壢區內壢車右側的家樂福量販店前，往陸軍電子器材勤務廠基地平交道前，停等行人過斑馬線，遭後方一輛黑色休旅車「嗶嗶」2聲，男子車內叫罵「嗶三小！有人過斑馬線」，未料該黑色休旅車又「嗶嗶」2聲，該男子怒了說「嗶勒！嗶什麼，不用讓人嗎」，隨後他看見該休旅車跨越雙黃線超車左轉，一怒之下將該輛黑色休旅車車牌PO網檢舉，警方據報主動查辦。