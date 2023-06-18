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男莫明嗆警「沒雞雞」 連續說6次 每次要噴1萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓男子今年與女友在新竹市區住處發生爭執，警方接獲報案趕抵，陳情緒激動，不但不聽警方勸阻，反而連續嗆警6次，包括「你們警察喔，他Ｘ沒雞雞啦」、「你們現在把我銬起來啊，銬啊銬啊」等內容，遭警方依妨害公務法辦；新竹地院審理終結，陳被依妨害公務執行罪判刑2月，易科罰金6萬元；換言之，陳每嗆警一次，就噴掉1萬元。

判決書指出，23歲陳男今年4月7日凌晨與女友再新竹市住處發生爭執，警派出所接獲報案，對方指陳男住處不時「有人吵架、有人喊救命」，便派員趕抵，當場見陳與女友再爭執，且陳情緒激動。

警方見狀，勸陳男要冷靜，但陳不聽勸，反對員警連嗆六次，包括「你們這些警察想怎麼樣，我動手把你們打死喔我跟你講」、「你們警察喔，他Ｘ沒雞雞啦」、「你們警察不要臉（閩南語）Ｘ機Ｘ」、「你們現在把我銬起來啊，銬啊銬啊」、「銬啊，我跟你講你敢銬我就告你」、「他Ｘ的勒，什麼現行犯，我一定搞死你」，直接遭員警帶回法辦。

檢方偵結，依妨害公務罪嫌將陳男向法院聲請簡易判決處刑。法官根據警方提供的密錄器光碟認定陳男辱警，審酌依依妨害公務執行罪判刑2月易科罰金6萬元。

新竹地院審理終結，陳被依妨害公務執行罪判刑2月，易科罰金6萬元；換言之，陳每嗆警一次，就噴掉1萬元。示意圖／報系資料照
新竹地院審理終結，陳被依妨害公務執行罪判刑2月，易科罰金6萬元；換言之，陳每嗆警一次，就噴掉1萬元。示意圖／報系資料照

警察 妨害公務 新竹

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