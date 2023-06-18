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遭爆跨坐強吻、襲胸性騷3女工作人員 宥勝道歉「真的很對不起」

行經派出所醉嗆「我酒駕」…大學生單手騎車還逆向 挑戰公權力下場慘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

網路社群今流傳一段影片，男子騎機車逆向、未戴安全帽，刻意經過屏東縣里港警分局九如分駐所前還大喊，「老子酒駕！Ｘ！我酒駕」，向警方嗆聲，里港警方今中午12點找到影片中王男，王到案後酒測值每公升0.17毫克，雖未達公共危險標準，但騎車單手拍影片且晃動，依公共危險罪移送檢方偵辦。

網路社群今上午約11點流傳一段10秒影片，王姓男子騎機車逆向經九如分駐所前，未戴安全帽，大喊「老子酒駕」等語，影片中的字幕標註朋友，寫下「夠勇嗎？再笑我不敢啊，酒駕啦，怕Ｘ小，哈哈哈」。

影片傳出後，警方展開調查，沿線調閱路口監視器，1小時內掌握特定對象是住在附近的21歲王姓男大學生，王男到案後酒測值每公升0.17毫克，雖未達公共危險標準，但騎機車單手拍影片且搖晃，全案製作筆錄後依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦。

警方指出，王男在警察機關前叫囂還PO網，依違反社會秩序維護法第86條移送屏東簡易法庭裁處；機車騎士未戴安全帽、行駛道路時，以手持方式使用行動電話有礙駕駛安全，依違反道路交通管理處罰條例第31條及第31-1條逕行舉發。

王到案後稱，他是回家後才喝威士忌，但警方對此說法存疑。警方提醒，機車騎士疑酒後行經派出所前嗆聲及交通違規行為，絕對會嚴法究辦，絕不容許民眾挑戰公權力，請鄉親切勿以身試法。飲酒後切勿駕駛交通工具，共同維護行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男騎車逆向經過九如分駐所前，還嗆聲「我酒駕」，圖為九如駐所。圖／警方提供
王男騎車逆向經過九如分駐所前，還嗆聲「我酒駕」，圖為九如駐所。圖／警方提供
王男騎車逆向經過九如分駐所前，還嗆聲「我酒駕」。圖／取自黑色豪門企業※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王男騎車逆向經過九如分駐所前，還嗆聲「我酒駕」。圖／取自黑色豪門企業※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
屏東警方今天通知王男（左）到案。記者劉星君／翻攝※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
屏東警方今天通知王男（左）到案。記者劉星君／翻攝※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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