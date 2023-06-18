高雄男駕車載8旬老父 右轉急彎撞飛女騎士、父也受傷

張姓男子今天上午6時43分許，駕車搭載86歲老父，行經民族一路快車道，右轉十全一路，疑未依號誌行駛，急著右轉彎，當場撞及騎機車的蔡姓女子，蔡女當場噴飛，倒地不起，張未受傷，但父親鼻、頭擦挫傷，幸兩人傷勢無大礙。

警方指出，張姓男子（60歲）今天上午6時43許，駕車搭載86歲的父親，車子行經民族一路及十全路口時，張疑未依號誌行駛，直接右轉至十全一路，當場和行駛於慢車道的蔡姓女子（52歲）機車發生碰撞，蔡連人帶車摔倒在地。

張見蔡女被撞飛，急踩煞車，導致做副駕駛座上的父親，頭撞及前方，頭部和鼻子受有擦挫傷，警方獲報，趕赴現場處理。