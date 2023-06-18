快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

高雄男駕車載8旬老父 右轉急彎撞飛女騎士、父也受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今天上午6時43分許，駕車搭載86歲老父，行經民族一路快車道，右轉十全一路，疑未依號誌行駛，急著右轉彎，當場撞及騎機車的蔡姓女子，蔡女當場噴飛，倒地不起，張未受傷，但父親鼻、頭擦挫傷，幸兩人傷勢無大礙。

警方指出，張姓男子（60歲）今天上午6時43許，駕車搭載86歲的父親，車子行經民族一路及十全路口時，張疑未依號誌行駛，直接右轉至十全一路，當場和行駛於慢車道的蔡姓女子（52歲）機車發生碰撞，蔡連人帶車摔倒在地。

張見蔡女被撞飛，急踩煞車，導致做副駕駛座上的父親，頭撞及前方，頭部和鼻子受有擦挫傷，警方獲報，趕赴現場處理。

蔡女摔傷倒地，手腳擦挫傷、骨盆骨折，但意識清楚，經送往高醫治療，幸無生命危險。警方事後對張男及蔡女酒測，無酒駕情事，詳細肇責由警方進一步釐清。

高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士，導致父親也受傷；女騎士機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士，導致父親也受傷；女騎士機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士，導致父親也受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士，導致父親也受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士。記者石秀華／翻攝
高雄市張姓男子今天上午駕車搭載8旬老父，在民族路欲右轉十全路，疑未遵守號誌，急著右彎撞飛女騎士。記者石秀華／翻攝

車道 撞飛 酒駕

延伸閱讀

高雄兩大農業節暑假登場 旅行社帶團參加最高可補助6000元

不滿貨車在交叉路口擋路 男子尾隨撞飛貨車司機遭起訴

影／高雄警察節微電影笑翻 取締闖紅燈 女騎士竟神回答

影／驚悚畫面曝！高雄6騎士乖乖等紅燈 遭後車撞飛釀5傷

相關新聞

獨／台中5億高中生案 夏姓配偶父澄清這些事 不知兒同婚

台中市5億高中生案，雖然死者賴姓高中生經解剖鑑定，沒有毒物反應以及符合高空墜落，目前尚查無他殺問題，但案情仍讓人霧裡看花...

搶救！砂石車撞民宅結構柱遭毀 李四川：用鋼樑固定 中午可完成

台北市信義區凌晨發生砂石車疑失控衝進民宅，造成民宅結構柱被撞斷，市府緊急疏散住戶，據了解，該車是從新店載運公共路面工程廢...

北投一工地灌漿爆模 19樓灑下泥漿碎石 1人受傷3車毀損

台北市北投區中央南路一段與大興街口建案，6月17日中午，因19樓層灌漿爆模，當場撒下大量泥漿、碎石，57歲許姓男子遭波及...

高雄男駕車載8旬老父 右轉急彎撞飛女騎士、父也受傷

張姓男子今天上午6時43分許，駕車搭載86歲老父，行經民族一路快車道，右轉十全一路，疑未依號誌行駛，急著右轉彎，當場撞及...

高雄重機騎士撞左轉公車 機車遭捲車底騎士骨折送醫

高雄22歲張姓男子今上午11時52分許，騎乘重機行經岡山區岡山路、校前路口時，與簡姓男子駕駛的公車發生車火，張男機車卡進...

繼鳳山溪遭汙染大停水 關西牛欄河又見白色泡沫

新竹縣鳳山溪上周疑遭排事業廢水釀關西、新埔大停水，今天又有民眾發現牛欄河橋附近水中有白色泡沫。新竹縣關西鎮環境守護協會批...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦