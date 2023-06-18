繼鳳山溪遭汙染大停水 關西牛欄河又見白色泡沫
新竹縣鳳山溪上周疑遭排事業廢水釀關西、新埔大停水，今天又有民眾發現牛欄河橋附近水中有白色泡沫。新竹縣關西鎮環境守護協會批評，牛欄河遭排廢水已持續多年，每次環保局驗都沒問題，加上牛欄河畔的東安古橋是觀光熱點，不少民眾看到都感到憂心。新竹縣環保局表示，該區為桃園市管轄，經測驗水質無異狀。
新竹縣關西鎮環境守護協會指出，牛欄河有1公里範圍屬桃園市，上游為高原工業區，也因該工業區沒有統一汙水處理池，導致汙水沒有經過處理就直接排放進入牛欄河上游。其中某化工廠先前才因排放廢水遭開罰，但狀況仍未解除，時常在牛欄河發現白色泡沫等異狀。
至於泡沫形成原因，新竹縣關西鎮環境守護協會表示，廢水經過瀑布疊水往下滾動產生泡沫，如果是正常的水，泡沫一下就會消失，但廢水泡沫不會消散。廢水問題已持續多年，每次陳情檢舉環保局來驗都沒問題，不過由於牛欄河畔有觀光勝地東安古橋，民眾看了就很恐慌，也對水質感到憂心。
民眾也將畫面貼在臉書社團「關西人」中，不少網友紛紛痛批：「拼命污染關西吧！反正也不會有事！」、「未檢出重金屬，那為什麼都是泡泡？」也有網友感嘆：「關西環境，癌症了！」
新竹縣環保局表示，民眾反應地區位於龍潭區內，桃園市環保局今天接獲陳情後，已至陳情地點勘查。轉桃園市環保局回覆，目視牛欄河溪水未有混濁情形，現場檢測牛欄河橋旁水質pH8.1、水溫26.5℃、重金屬銅及鎳皆未檢出、水色呈透明無色未有異味。
另目視溝渠匯入牛欄河，經高低落差後有些許泡沫產生，泡沫產生後綿延約30公分隨即消散，未有明顯異常情形。
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