影／國道疑二車競速後網友看到二車撞 國道警：不同車輛

國道一號后里段今天凌晨疑有二輛轎車競速，網友開車目擊二車車速都快，驚稱對方車速可能有200公里，隨即在前方路段看到有二車相撞，國道警方今天說明，網友看到的二輛車，和相撞的二輛不同，網友看到的二車是否超速和競速仍待調查。

國道警察調查，今天凌晨近零時，國道一號后里段南下車道內線道發生二車相撞事故，一輛轎車在加速車道要進入主線時，與外側車道車輛碰撞後，二車撞到內線車道才停止，無人受傷。