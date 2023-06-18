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影／國道疑二車競速後網友看到二車撞 國道警：不同車輛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道一號后里段今天凌晨疑有二輛轎車競速，網友開車目擊二車車速都快，驚稱對方車速可能有200公里，隨即在前方路段看到有二車相撞，國道警方今天說明，網友看到的二輛車，和相撞的二輛不同，網友看到的二車是否超速和競速仍待調查。

國道警察調查，今天凌晨近零時，國道一號后里段南下車道內線道發生二車相撞事故，一輛轎車在加速車道要進入主線時，與外側車道車輛碰撞後，二車撞到內線車道才停止，無人受傷。

網友提供行車影像顯示，昨晚11點56分許，二輛轎車在國道一號后里段南下車道疑競速，車速快，開車網友與同車朋友不斷驚呼，說他們當時車速100公里，對方二輛車的車速可能有200公里，他們再往前行駛約一公里，看到內側車道有二車碰撞現場，認為就是剛才看到的二輛競速車，網友發文註明「這結局總是不讓人意外」。

國道一號后里段今天凌晨疑有二輛轎車競速後，網友隨即看到有二輛轎車撞上，誤以為是前方看到的二車。圖／取自記者爆料網
國道一號后里段今天凌晨疑有二輛轎車競速後，網友隨即看到有二輛轎車撞上，誤以為是前方看到的二車。圖／取自記者爆料網

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