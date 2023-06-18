男涉翻牆闖空軍嘉義基地 依違反國安法起訴
住新北市的林姓男子去年9月間南下嘉義縣，當晚涉嫌翻牆進入水上鄉的空軍嘉義基地，停留20多分鐘，被軍方人員發現，他當時手機內雖沒有相關照片，仍依法移送，檢方依違反國家安全法起訴。
據了解，26歲林姓男子住在新北三重區，目前無業，已服過兵役，他自稱父親在中國大陸經營麵館，自己曾過去幫忙5年多；對此，辦案人員調閱發現確實有相關出入境紀錄，且最近2、3年返台後，就沒再出國。
檢方調查，林男去年9月24日搭高鐵南下嘉義，晚間到空軍水上基地，翻牆進入，接著便在內閒晃20分鐘，軍方察覺他並非軍職、也不是正常從大門進入，趕緊由憲兵隊逮人。軍方認為林男動機不單純，懷疑是要竊取軍事機密，由嘉義憲兵隊移送法辦。
林男當時手機裡面，沒有任何基地內部的影像；他接受偵訊時說詞反覆，起初辯稱受到販毒人士的所託，要拍攝戰鬥機，卻又改口，是因為想去澎湖遊玩，才到嘉義基地搭飛機。
檢方表示，林男提出書狀答辯，因有精神方面疾病所導致的異常行為，並無犯罪動機及不法行為，不過，林男可以自行搭高鐵南下嘉義，且還搭乘計程車到空軍嘉義基地，在大門被擋就翻牆進入的行為，應不至於是異常行為。
檢方認為，已服過兵役的林男，從嘉義基地的外觀，顯然可知基地是民眾不得進入的軍事管制區，經哨兵制止後，林男應立即離去，卻仍翻牆進入基地營區，侵入的犯意明確，涉及國家安全法的未經申請許可無故進入管制區，經通知離去而不從的罪嫌。
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