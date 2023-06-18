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他好猛夾腳拖騎單車沙鹿衝三義 爬火炎山迷路報案獲救
一名34歲男子昨天穿著夾腳拖鞋，從台中市沙鹿區騎YouBike至苗栗縣三義鄉，牽著自行車爬火炎山，晚上近8點迷路求救，警消及通霄救難協會人員找到他，都難以置信，還好身體無大礙。
苗栗縣政府消防局昨天晚上8點多接獲報案，一名男子在三義鄉火炎山迷路，三義消防分隊3名隊員，及通霄救難協會8人上山搜救，結果晚上9點在步道1.5公里發現男子，帶同下山脫困，男子身體沒有大礙自行返家。
搜救人員詢問得知男子從沙鹿區騎YouBike至三義鄉，再牽著自行車爬火炎山，沙鹿至三義鄉約30公里，他穿夾腳拖就來爬火炎山，且迷路時已經是晚上，讓人難以置信，消防局提醒登山風險必須自負，帶YouBike上山非常猛，但平安下山才是最猛的登山。
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