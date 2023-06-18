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獨／台中5億高中生案 夏姓配偶父澄清這些事 不知兒同婚

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市5億高中生案，雖然死者賴姓高中生經解剖鑑定，沒有毒物反應以及符合高空墜落，目前尚查無他殺問題，但案情仍讓人霧裡看花。不過，與賴姓高中生同婚的夏姓配偶的父親夏代書，最近已恢復與友人爬山的日常生活，與友人聊天時澄清部分媒體報導的疑點。至於為何兒子要與賴姓高中生同婚，他則表示自己並不知情。

據了解，夏代書的兒子在他的事務所擔任助理，並與賴姓高中生同婚。媒體報導他在賴姓高中生墜樓後，刻意走樓梯下樓，而且換了套衣服，面對警方詢問時說自己不認識賴。

夏代書向友人說，事實上他兒子是坐電梯下樓的，當時看到賴被救護車載走，且第一時間就向警方說明了和賴姓高中生的關係，並沒有說不認識，許多媒體都錯誤報導了。至於走樓梯下樓，應該是後來配合檢警逐層勘驗現場。

另外，賴姓高中生的祖父（實為父親）在賴姓高中生10歲以前就把房地產陸續過給他，負責過戶移轉的是謝姓代書，並不是夏代書。但賴姓高中生也因為長期家族爭產，承受不小壓力，並在祖父住在加護病房，病情並不樂觀時，主動連絡了與祖父有交情的夏代書，並親筆立下委託書，把原本一直放在祖父那兒的房地產權狀都交由夏代書保管。

為何權狀要交給夏代書保管？夏代書友人說，那是因為賴的祖父有許多土地曾委由夏代書處理，兩人有交情，賴姓高中生知道這一點，也認為權狀交給夏保管較安全。至於夏代書兒子為何要與賴姓高中生同婚，夏代書友人說，夏代書對此說自己並不知情。

台中市5億高中生案，夏姓配偶父向友人澄清疑點。圖／律師提供
台中市5億高中生案，夏姓配偶父向友人澄清疑點。圖／律師提供

同婚 房地產

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