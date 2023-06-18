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日籍情侶自駕旅遊擦撞護欄 和平警靠手機翻譯處理事故

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一對日籍情侶自駕旅遊，昨天開車經台中和平裡冷林道，不慎擦撞路邊水泥護欄，他們到台中市和平警分局天輪派出所報案，員警靠手機翻譯完成事故處理，當時已過中餐時間，員警請這對情侶吃點心喝台灣茶，讓他們感受台灣人情味和溫暖。

日籍星野先生和女友響往台灣美景，本月15日來台自助旅行7天，昨天上午自駕租賃車到台中市和平區裡冷林道內的露營區秘境遊玩。

還未抵達目的地，行駛至裡冷林道2.4公里處，因路幅狹且連日降雨路況不佳而取消行程，他要迴轉下山時，疑因駕駛座位與駕駛習慣不同，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到和平警分局天輪派出所報案。

因語言不通，比手畫腳後，警員林國賓以手機翻譯溝通，帶星野先生到事故地點拍照後，返回派出所完成處理程序。

處理事故後已過中午用餐時間，所長吳菘添到派出所對面買當地名產「肉包」讓星野先生和女友止飢，並配合「台灣茶」一起享用，星野先生和女友非常感謝員警的熱心處理及暖心接待。

和平警分局提醒，雨季期間，山區土石鬆動，易發生坍方、落石或樹木倒塌，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。

一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供
一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供
一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供
一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供
一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供
一對日籍情侶昨天開車經台中和平裡冷林道2.4公里處，倒車不慎擦撞路邊水泥護欄，造成轎車右前保險桿受損，到台中市和平警分局天輪派出所報案。圖／警方提供

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