恆春出現女性內衣盜 警方掌握偷竊男子追緝中

屏東恆春出現偷竊女性內衣慣犯，1名年約40歲的男子日前才因偷竊遭逮，昨下午又騎機車到鎮內一間自助洗衣店，他進入店內後，不管機台是否正在運作，逐一打開洗衣機門翻找他人衣物，約1分鐘後，他手拿一件白色女性內衣隨即離開，遭竊店家收到機器異常運作通知，調閱監視器看見男子行為後報警求助，警方現已掌握嫌犯身分，依循他的逃逸方向追緝。

警方表示，男子於昨天下午1點左右，騎機車到屏東縣恆春鎮內一間自助洗衣店，頭戴橘色安全帽進入店內竊取衣物後逃逸，因洗衣店機台在洗、烘中途被打開，遭受異常開關門，店家的手機收到機台發出的異常訊號通知，立即調閱店內監視器，發現男子竊盜行為，報警處理。