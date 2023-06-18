高雄男躲彩券行廁所 入夜搜刮19.1萬現金刮刮樂逃逸

高雄市前鎮區復興三路一家彩券行，今晨突警報聲大響，還伴隨玻璃碎裂聲，保全查看，赫見一名黑衣男扛了大袋子逃逸；警方獲報趕抵，發現竊賊趁店家打烊前，潛入廁所躲藏，半夜搜刮2萬2000現金及價值16萬9000刮刮樂逃逸，正循線追緝竊賊下落。

警方指出，今天凌晨1時32分許，位於前鎮區復興三路上一家彩券行發生竊盜案。警方趕赴現場處理，王姓女店長（47歲）向警方表示，當時保全人員聽到警報器警示聲，還有玻璃碎裂聲響，前往查看，發現身穿黑衣、黑褲、戴黑頭套的男子，肩上扛著一個黃色大袋子逃離現場。

警方調閱監視器追查，發現竊賊在店家打烊前即潛入廁所內躲藏，趁店員下班後，夜半無人之際，趁機搜刮店內鐵櫃2萬2000現金以及各種面額計16萬9000刮刮樂彩券。