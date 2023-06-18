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安全帽掛機車這位置易遭偷兒覬覦...台中警官解釋原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局在前天辦理治安座談會，由分局長李建興主持，會中偵查隊長江清萬分享常見的市場扒竊手法，另外也提醒民眾，機車安全帽若掛在機車置物箱外，最易遭竊賊覬覦，主要原因是竊賊會認為，安全帽掛在外面，則顯示置物箱內有擺放物品，提醒與會市民要多留意。

第四警分局在前天舉辦治安座談會，分局長李建興主持、南屯區議員、地方仕紳、里民等近250位民眾參與，因新冠肺炎疫情，該治安會議已暌違3年，因此也邀請檢察官楊仕正，分享反賄選重點，分局偵查隊長江清萬則分享常見扒竊手法。

江清萬在會中播放影片，分享南屯市場的竊賊，如何選在人擠人的菜市場內假借購物之名，伸出第三隻手行竊過程，也讓與會市民瞪大雙眼、直呼可怕。

江清萬也利用一張照片有獎徵答，照片中有10輛機車，讓民眾猜那一輛最容易遭偷兒覬覦，江最後解答，是其中一輛安全帽掛在機車置物箱外的，因為可能透露置物箱內放有擺放物品，所以安全帽才會掛在機車置物箱外，也讓民眾驚呼，生活中不經意的習慣，恐遭歹徒覬覦。

分局交通組組長陳敬中，也提供最新的警察政令宣導，分享分局轄內交通面改善現況，其中「五權西路與環中路口」減少交通事故31件。

另外，今年4月26日至6月30日執行「靜城專案」勤務，將噪音車輛通報上傳環保署噪音通報網件數達1555件，也與監理單位及環保局組成「環警監聯合稽查小組」稽查取締，攔檢26輛，其中15輛噪音不合格、3輛二度改管，依法罰鍰4.68萬元。

第四分局表示，針對治安維護面，去年下半年第四分局整體治安滿意度為台中市第2名，秉持有案必破、破得快的信念，持續精進執法效能。

第四警分局長李建興表示，警察維護社會治安與交通安全，勤務執行24小時不間斷，所謂「警力有限，民力無窮」，盼南屯區的全體居民可以做警察的「耳」與「眼」，一旦發現可疑人事物，立即通報警察，共同愛護這片土地，讓「犁頭店」成為安全有感、和諧友善的地區。

台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局前天舉辦治安座談會，偵查隊長江清萬以有獎徵答，提醒民眾防竊觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局前天舉辦治安座談會，偵查隊長江清萬以有獎徵答，提醒民眾防竊觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因疫情停辦的治安座談會，在暌違3年後，在前天再度舉辦。圖／第四警分局提供
台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供
台中市陳姓機車騎士20日騎車行經西區公益路時，與開車田姓男子發生行車糾紛，陳遭田持木刀攻擊頭部，安全帽都被打掉。圖／讀者提供

警察 安全帽 噪音

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