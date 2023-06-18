影／新莊地藏庵祈福遶境暗訪 3名醉漢鬧事被強制管束

新北市新莊區地藏庵祈福遶境活動昨晚暗訪遊行，9時許在新莊街有3名醉漢不服警方勸離，情緒失控發生口角推擠，最後被強行管束帶回警局，等酒醒恢復平靜再讓他們回去。

這次遶境計有60家宮廟、100個陣頭參與，分為新莊、中港、頭前3條路線，昨晚暗訪，44歲黃姓、40歲周姓、35歲郭姓男子於晚間9時許欲至信眾在路旁設置的案桌參拜，因酒醉被拒絕並請求警方協助勸離。

新莊警分局防治組組長陳明安率領15名警力前往勸離，但3人情緒激動與員警發生口角推擠衝突，最後被強制管束制伏帶回偵查隊，直到酒醒情緒穩定才讓他們離去。