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影／新莊地藏庵祈福遶境暗訪 3名醉漢鬧事被強制管束

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區地藏庵祈福遶境活動昨晚暗訪遊行，9時許在新莊街有3名醉漢不服警方勸離，情緒失控發生口角推擠，最後被強行管束帶回警局，等酒醒恢復平靜再讓他們回去。

這次遶境計有60家宮廟、100個陣頭參與，分為新莊、中港、頭前3條路線，昨晚暗訪，44歲黃姓、40歲周姓、35歲郭姓男子於晚間9時許欲至信眾在路旁設置的案桌參拜，因酒醉被拒絕並請求警方協助勸離。

新莊警分局防治組組長陳明安率領15名警力前往勸離，但3人情緒激動與員警發生口角推擠衝突，最後被強制管束制伏帶回偵查隊，直到酒醒情緒穩定才讓他們離去。

偵查隊長徐子胤說明，此次廟會活動，警方動員近500人維護治安及交通秩序，每處紅檀、案桌等參拜點都有重兵部署，今天仍有遊行活動，呼籲民眾遵守秩序。

3名醉漢昨晚在新北市新莊區地藏庵祈福遶境暗訪遊行鬧事，被警方強行管束壓制帶回警局。記者林昭彰／翻攝
3名醉漢昨晚在新北市新莊區地藏庵祈福遶境暗訪遊行鬧事，被警方強行管束壓制帶回警局。記者林昭彰／翻攝
3名醉漢昨晚在新北市新莊區地藏庵祈福遶境暗訪遊行鬧事，被警方強行管束壓制帶回警局。記者林昭彰／翻攝
3名醉漢昨晚在新北市新莊區地藏庵祈福遶境暗訪遊行鬧事，被警方強行管束壓制帶回警局。記者林昭彰／翻攝

情緒 遶境

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