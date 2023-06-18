騎樓柱子撞斷！大貨車衝進輪胎行 路旁騎士急跳車逃過一劫
王姓男子今凌晨駕駛大貨車，經台北市信義區松德路失控衝撞一家輪胎行，撞斷騎樓柱子；一名機車騎士停等紅燈險挨撞，跳車僅受輕傷。警方研判王過彎未注意車前狀況肇事，正在調查事故經過。
警方調查，今凌晨0時許，47歲王姓男子駕駛大貨車沿松德路往東行駛，跨過分隔島至對向車道，衝撞118巷口一家輪胎行；45歲尤姓男子騎機車在巷口停等紅燈，見狀趕緊跳車，機車被大貨車撞倒，他輕微擦挫傷，救護人員現場治療後未送醫。
警方趕抵詢問王，調閱監視器、行車記錄器釐清事故經過，因騎樓柱子被撞斷，通報市政府建管處派員到場評估建物安全。
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