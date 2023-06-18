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高市公托爆童臀部潰爛 陳其邁：徹查

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇古和純／高雄報導

高雄市右昌公托中心昨天爆出一年5起不當照護事件。記者古和純／攝影
高雄市右昌公托中心昨天爆出一年5起不當照護事件。記者古和純／攝影

高雄市右昌公托中心去年風光開幕，卻傳出老師對幼兒不當照護，有男童太久沒換尿布導致臀部及生殖器疑似紅腫潰爛，也有老師專注滑手機用腿強壓幼兒等離譜情事，市議員痛批市府不能追求公托數量不顧品質。市長陳其邁指示社會局徹查。

高雄市現有53處公托中心，預計在3年後達85處。有家長出面控訴，她的2名小孩都送到右昌公托，先後發生臀部紅腫、手被門夾到狀況，老師第一時間竟不願承認找理由推卸，種種行為讓人懷疑公托是否能受信賴。

國民黨市議員白喬茵表示，她接獲5名幼兒家長投訴公托老師不當照護，其中，有男童因太久沒換尿布，導致臀部及生殖器紅腫潰爛，但托育員卻辯稱有換6次，經追查一天僅換3次。

此外，也有老師因專注滑手機，竟用腿強壓避免孩童亂動，另一位幼兒被老師關門不小心夾到手，老師又辯稱是幼兒自己不小心夾到，經調閱監視器才釐清真相，甚至有孩童回家大聲咆哮，推家長頭部直指「老師打打」，公托竟演變成為兒童的悲慘世界。

市長陳其邁表示，已指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。

社會局長謝琍琍昨向家長致歉表示，因公托人員異動頻繁，接獲通報後立即介入處理調查，若違法將裁罰6萬至60萬元，如情節嚴重可令停辦。昨也派員前往委辦單位「台灣兒童及少年福利促進學會」所營運的4家公托及2間公共托育家園進行稽查，暫無嚴重違規情況。

托育 陳其邁 高雄市

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