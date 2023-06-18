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私幼膠帶綑童貼牆 竹市裁罰3人

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市1間私立幼兒園爆發不當對待事件，教保人員被裁罰6萬元，有家長曝光與園方的私訊對話內容。圖／取自市議員劉崇顯臉書
新竹市1間私立幼兒園爆發不當對待事件，教保人員被裁罰6萬元，有家長曝光與園方的私訊對話內容。圖／取自市議員劉崇顯臉書
新竹市一家私立幼兒園爆發不當對待事件，有家長上網發文披露，孩子遭膠帶貼嘴巴、綑手，甚至有小孩被膠帶貼在牆壁上，被彈嘴巴等，造成孩子心靈創傷，「聽到要上課就哭鬧」。新竹市政府教育處獲報查證屬實，裁罰2名教保人員、楊姓負責人各6萬元，其中陳姓教保員經委員會裁定1年不得擔任教保工作。

該名家長在臉書發文表示，自己的孩子遭不當對待並非個案，強調家長百分百信任幼兒園，園方向來也以品德為教學理念，未料卻是出現離譜的不當對待情形。

該名家長也具體指出不當對待情節，包括全班孩子被膠帶貼嘴巴、2個孩子手牽著手被用膠帶綑綁，甚至有2名孩子直接被用4條膠帶貼在牆壁上，另有孩子遭老師彈嘴巴、甚至拿著剪刀對著小孩胸口等情形。

家長轉述，事件爆發前，孩子一聽到要上課就是一陣哭鬧，高喊「不要上課」，最後還把自己關在衣櫥裡不肯出來，連手指、腳趾的指甲摳到見血還是要摳，「這對家長和孩童來說，心靈創傷難以撫平」。

新竹市議員劉崇顯關注此事，並在臉書貼出新竹市府的裁處公文，還曝光一張家長跟幼兒園園方私訊對話，家長在私訊內容提及心很痛，認為能接受打手、打屁股或剝奪遊戲時間，但不能接受彈嘴巴，園方人員居然回應「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧！」

劉崇顯說，竹市府裁罰6萬元、公布不當管教人員姓名與機構名稱，但這種程度的處置難符合家長期待，也要稽查園方是否超收學童、教師是否有執照等。

新竹市府教育處指出，此案約半年前發生，獲報立即調查、訪談及審閱相關資料，對兒虐案件絕不寬貸。這起不當管教的教保人員是個案，也受到處分，請外界仍給竹市多數的優秀教保人員肯定和支持。

竹市府表示，防止類似事件再發生，5月舉辦兩次教保機構主管和種子教師宣導講習，也提醒家長若發現異常，請第一時間通報市府。

新竹 幼兒園 主管

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