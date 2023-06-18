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爭產、啃老 新北老人家暴逐年增

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北市社會局建議，若要減少老人家暴案件，可以鼓勵長輩多到公共托老中心、長照中心、社區關懷據點等服務資源，增加社交、拓展人脈，也降低家人的照顧負荷。圖／新北市社會局提供
新北市社會局建議，若要減少老人家暴案件，可以鼓勵長輩多到公共托老中心、長照中心、社區關懷據點等服務資源，增加社交、拓展人脈，也降低家人的照顧負荷。圖／新北市社會局提供
新北去年度受理老人家庭暴力通報1844人次，女性長輩受虐暴力是男性2倍，多數原因是照顧者負荷起衝突、財產分配問題、孩子啃老等。新北市家防中心調查，民國109年受理1400人次、110年提高到1600人次，去年更達1844多人次，近三年來新北老人家暴數據逐年增加。

一名80歲阿嬤因有嚴重的重男輕女觀念，將不動產財產全數分給兒子，但兒子去世後，改跟60歲女兒同住，卻持續對女兒惡言相向，嫌棄照顧方式，女兒受不了進而反抗，雙方大打出手，導致阿嬤頭部流血，爭吵聲及阿嬤的傷勢被鄰居看到後立即通報，家防中心介入，已將阿嬤安置在安養機構。

新北市家防中心主任許芝綺表示，老人受虐案件中，雙方關係以現有直系血親占最多，其次為有親密共同生活關係占約2成半，而經統計，新北市近三年受理老人家庭暴力數據逐年增加，其中女性長輩受虐暴力是男性的2倍。

許芝綺說，高齡社會來臨，愈來愈多人會注意身邊老人，會幫忙通報，但介入後發現不一定都是真的惡意虐待，長輩身體功能退化後，可能出現失智導致記憶混亂，甚至可能因此對外說，家人都不給吃飯、都被虐待等，些微照顧疏失就被放大成虐待，一味去責怪照顧者，雙方進而起衝突。

許芝綺也說，也有跟財產分配有關係，老一輩可能因重男輕女，不動產部分只分給兒子，當被棄養時，就沒有一個兒女願意出來照顧，這也常是老人虐待的通報原因之一；另一部分是啃老族，孩子留在家裡靠長輩養，拿不到錢就打長輩、威脅辱罵，因為經濟而起的虐待。

許芝綺建議，若要減少老人家暴案件，可以鼓勵長輩多到公共托老中心、長照中心、社區關懷據點等服務資源，增加社交、拓展人脈，也降低家人的照顧負荷，降低彼此衝突。

新北社會局呼籲，如發現周遭長輩受到不當對待，可立即撥打110報案或113保護專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡成員關懷處理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

長輩 阿嬤

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