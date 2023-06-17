桃園少年黑吃黑侵吞500萬贓款 主嫌遭羈押禁見

桃園一名林姓少年疑似替詐騙集團當車手又「黑吃黑」侵吞500萬元贓款，8日遭人強押到高雄毆打凌虐致死，棄置山區；桃園檢警前天深夜找到主嫌謝姓男子，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，林姓少年疑似替詐騙集團當車手頭，負責收集車手提領的贓款，日前本該上繳500萬元贓款，但上游謝姓男子遲遲等待無下文，於是帶人從高雄北上桃園算帳。3車8人除了押走林姓少年，同時也帶走另外2名少年問話，後來查出另外2名少年不知情，在回高雄的路上陸續放走2人。

檢警調查，林姓少年被押到高雄後，曾打電話回家籌錢贖身，但因為錢沒到位，遭謝男等人毆打洩憤，終因頭部重傷、內出血嚴重死亡。

全案迄今共20餘人人到案，多數承認參與押人或滅證，否認殺人或傷害致死。另外，到案者雖非全是謝男召集，但多數都將凌虐毆打犯行推給將昨天落網的謝男，稱自己是依許男命令動手或只看見謝男下令動手。

偵訊時，謝男否認犯行，辯稱自己遭人誣陷，但由於其他共犯指認，加上通聯被掌握，說法未被採信。