「誰來講都沒用」！ 蔣萬安下令後 警方破廢棄物蟑螂集團

國民黨北市議員徐弘庭6月初質詢市長蔣萬安，文山區富德公墓山坡地3年前開始，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，更囂張到偷走要抓人的監視器，北市警方13日深夜埋伏逮到2名現行犯，不到半個月順利破案。

市府發言人殷瑋表示，蔣市長得知後，立即請警察局密切注意，務必展現掃蕩不法的魄力和決心，「誰來講都沒用」，尤其這是過去多年沒有抓到嫌犯的案子，加上監視器被偷等情事，此次文山一分局和萬芳所展現效能和努力，深獲市長肯定。

北市議員徐弘庭表示，6月2日總質詢提出，文山區博嘉里福德坑環保復育公園近年來被不肖人士公然挑戰公權力，惡意傾倒廢棄物上萬公斤，上月還發生環保局跟派出所借來抓人的監視錄影器被偷走，因此特別要求講市長要拿出魄力，務必要在一個月內破案。

警方表示，文山區富德坑一帶，地處偏遠、人煙稀少且爲公墓用地，時有不肖業者利用深夜傾倒垃圾與工業廢棄物，由於附近較少監視器，甚至連環保局架設要來抓偷倒垃圾的移動式監視器都被偷走。

轄區文山一警分局展開調查，近日天雨不斷，警方冒雨在墓碑旁埋伏，又得忍受蚊蟲叮咬，13日深夜23時許，警方發現有人正將小貨車上載運的廢棄傢俱、木材等裝潢廢棄物棄置路旁，警方掌握作案車輛及廢棄物等證據後，迅速上前制止並大聲怒斥。

徐弘庭表示說，萬芳所為抓惡意挑戰公權力的廢棄物蟑螂集團，連續幾天半夜11點在公園附近偽裝便衣埋伏，終於抓到現行犯，更循線逮到上游委託人。感謝市府及警局同仁拿出魄力，在暴雨的晚上便衣埋伏在深山裡面辦案，並於半個月內破案。