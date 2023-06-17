免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂

新北市議員卓冠廷今在議會質詢時，痛批新北市府幫全台6歲以下幼兒篩檢一事。新北市府今表示，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家長與幼托教師間的互信，只有盡快讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。

新北市政府回應，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家長與幼托教師間的互信，為了降低疑慮，讓家長放心，「經新北專案會議的共識，決議擴大提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，由市府負擔費用。」

市府強調，當衛福部政策昨晚突然緊轉彎從「全國」改為僅限「新北」兒童免費採檢，家長無所適從，「新北願意做得更多，提供全國兒童免費採檢服務有何不可？」唯有趕快讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。