免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂
新北市議員卓冠廷今在議會質詢時，痛批新北市府幫全台6歲以下幼兒篩檢一事。新北市府今表示，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家長與幼托教師間的互信，只有盡快讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。
新北市政府回應，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家長與幼托教師間的互信，為了降低疑慮，讓家長放心，「經新北專案會議的共識，決議擴大提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，由市府負擔費用。」
市府強調，當衛福部政策昨晚突然緊轉彎從「全國」改為僅限「新北」兒童免費採檢，家長無所適從，「新北願意做得更多，提供全國兒童免費採檢服務有何不可？」唯有趕快讓家長安心、教師安定，兒童才能獲得完善的照顧健康成長，也才能避免互信崩盤社會撕裂。
新北市說明，這是提供全台有需要的孩童醫療關懷及進一步採檢，並不是「普篩」，是提供給對孩童健康狀況有疑慮的家長，建議先撥打專線電話進行專業諮詢，有需求時將會提供就醫，協助安排採檢，請有心人士不要弄錯方向；至於相關經費部分，將由教育局公務預算相關科目支應，若有不足由民間資源協助。
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