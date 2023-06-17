公墓附近傾倒廢棄物 警方埋伏墓碑旁逮人

日前台北市議員質詢市長蔣萬安，文山區富德公墓山坡地，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，還囂張到連要抓人的監視器都敢偷，台北市警察局相當重視，日前逮捕涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。

警方表示，文山區富德坑一帶，地處偏遠、人煙稀少且爲公墓用地，時有不肖業者利用深夜傾倒垃圾與工業廢棄物，由於附近較少監視器，甚至連環保局架設要來抓偷倒垃圾的移動式監視器都被偷走。

轄區文山一警分局展開調查，近日天雨不斷，警方冒雨在墓碑旁埋伏，又得忍受蚊蟲叮咬，13日深夜23時許，警方發現有人正將小貨車上載運的廢棄傢俱、木材等裝潢廢棄物棄置路旁，警方掌握作案車輛及廢棄物等證據後，迅速上前制止並大聲怒斥。

丟棄廢棄物的李姓（75歲）、王姓（46歲）2男子，驚訝墓碑旁竟竄出警察，當場束手就擒，由支援警力偕同環保局人員到場稽查，將2人依涉嫌違反「廢棄物清理法」及「公共危險」罪嫌移送法辦。