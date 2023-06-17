快訊

招架不住了？烏克蘭用西方軍火大反攻 俄國防部長：俄軍需要更多戰車

侯友宜後院失火支持度被超車 綠營「打侯冷柯」戰略轉彎

驚悚瞬間曝光！台北車站旁建案「天降鋼筋」砸車 工人嚇瘋連喊完了

公墓附近傾倒廢棄物 警方埋伏墓碑旁逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

日前台北市議員質詢市長蔣萬安，文山區富德公墓山坡地，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，還囂張到連要抓人的監視器都敢偷，台北市警察局相當重視，日前逮捕涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。

警方表示，文山區富德坑一帶，地處偏遠、人煙稀少且爲公墓用地，時有不肖業者利用深夜傾倒垃圾與工業廢棄物，由於附近較少監視器，甚至連環保局架設要來抓偷倒垃圾的移動式監視器都被偷走。

轄區文山一警分局展開調查，近日天雨不斷，警方冒雨在墓碑旁埋伏，又得忍受蚊蟲叮咬，13日深夜23時許，警方發現有人正將小貨車上載運的廢棄傢俱、木材等裝潢廢棄物棄置路旁，警方掌握作案車輛及廢棄物等證據後，迅速上前制止並大聲怒斥。

丟棄廢棄物的李姓（75歲）、王姓（46歲）2男子，驚訝墓碑旁竟竄出警察，當場束手就擒，由支援警力偕同環保局人員到場稽查，將2人依涉嫌違反「廢棄物清理法」及「公共危險」罪嫌移送法辦。

李、王2人在警詢時，聲稱其他被丟棄的垃圾不是他們傾倒，警方彙整相關蒐證影像及證據後，兩人才坦承因深夜山區公墓人煙稀少，載運完廢棄物，就到該處傾倒丟棄，警方依犯嫌供稱，循線查獲上游委託清運業者，全案依法移送，後續將擴大清查是否有其他違法傾倒行為。

台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝
台北市警察局，日前逮捕在文山區富德公墓山坡地涉嫌傾倒廢棄物的李姓、王姓男子。記者廖炳棋/翻攝

廢棄物 監視器 墓碑

延伸閱讀

4天端午連假要來了 竹市環保局宣布垃圾收運不打烊

臭死了！生技廠堆廢棄物惹眾怒 彰縣府將裁罰30萬元

基隆正濱漁港旁廢棄物起火竄黑煙 疑因引燃泡棉

頭份大橋下遭濫倒廢棄物 苗栗縣議員陳光軒盼重罰遏止歪風

相關新聞

驚！北市工地鋼筋掉落砸中汽車、屋簷 幸無人傷

台北市大同區午間發生一起工地鋼筋掉落意外，砸中工地旁一輛汽車及房屋屋簷，幸無人傷亡，警方介入後通報建管單位調查，主動管制...

騙了500萬食髓知味！詐團續騙320萬 警反將一軍連逮兩嫌

62歲李姓女子誤信網路投資，前後交付500萬元投金才知被騙，憤而報警處理。這個月12日詐團食髓知味，要求李女再注資320...

6旬婦清晨騎車遭狗狠咬 小腿皮開肉綻觸目驚心

屏東鹽埔1名6旬鄭姓婦人今晨騎車外出，行經豐年路、光復路口時，被1隻白色中型犬咬傷左小腿，造成她腿部2處嚴重傷口，自行就...

免費幫全台幼童檢驗 新北：避免互信崩盤、社會撕裂

新北市議員卓冠廷今在議會質詢時，痛批新北市府幫全台6歲以下幼兒篩檢一事。新北市府今表示，此事讓家長擔憂孩子健康，也影響家...

成孩童「悲慘世界」...公托遭爆不當照顧還欺騙 家長控訴：如何信賴？

去年8月才剛開幕的右昌公托中心遭議員爆料，出現多起疑似不當照顧案例。家長出面指控，自己2位小孩都送到右昌公托，先後發生臀...

公墓附近傾倒廢棄物 警方埋伏墓碑旁逮人

日前台北市議員質詢市長蔣萬安，文山區富德公墓山坡地，屢遭不肖業者傾倒廢棄物，還囂張到連要抓人的監視器都敢偷，台北市警察局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦