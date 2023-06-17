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免費驗全台童 陳世軒：侯友宜不選總統就不會做此決定

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市幼兒園餵藥案持續，新北市副市長劉和然今說全國6歲以下幼童可至新北市8家專責醫院免費採檢，費用引發討論。民眾黨議員陳世軒今在議會質詢時，質疑政策倉促上路，相應的配套毫無準備，「若市長侯友宜不選總統，根本不會做此決定。」

陳世軒表示，衛福部昨政策急轉彎，想不到新北市府竟比照最糟糕原案，要讓全國幼童來新北市檢驗，「新北不學好的，學壞的」，政策倉促上路，「但配套措施準備好了？」陳世軒追問，「每人檢驗費用及評估總經費、會有多少人幼童採檢？」

教育局長張明文表示，每人驗血費用約320元，這預算來自教育局幼教科目的公務預算，應可支應採檢費用。至於總經費、預計採檢總人數部分，副市長朱惕之補充，「這與一般的醫療檢驗相同」。

陳世軒批評，新北根本還未準備好，卻畫大餅倉促上路，副市長劉和然信誓旦旦向全國民眾喊話，「中央不做，新北來做」，配套卻毫無準備，「如果侯友宜不選總統，不相信市府會做這樣的決定」。

新北市副市長劉和然今說全國6歲以下幼童可至新北市8家專責醫院免費採檢，民眾黨議員陳世軒今在議會質詢時，質疑政策倉促上路，相應的配套毫無準備。記者張曼蘋／攝影
新北市副市長劉和然今說全國6歲以下幼童可至新北市8家專責醫院免費採檢，民眾黨議員陳世軒今在議會質詢時，質疑政策倉促上路，相應的配套毫無準備。記者張曼蘋／攝影

陳世軒 教育局

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