餵藥案王必勝稱事過兩月驗不出 新北衛生局這樣說
部立台北醫院昨天稱為全國孩童採檢，又改口僅限新北孩童，藍營批評政治操作，新北市府今則宣布為全國孩童採檢「中央不做新北做」，衛福部次長王必勝今天在臉書表示事發過兩月已經驗不出，新北衛生局則表示，因社會不斷討論因此擴大服務。
部北醫院昨天政策急轉彎，侯友宜竟辦批評對於此重大政策衛福部竟然「急轉彎」，坐實民進黨政府以此事進行政治操作，瞄準新北市而來，絲毫不關心全台兒童健康，令人懷疑究竟衛福部受到民進黨多大壓力，才必須緊急轉彎？
王必勝今天在臉書表示，新北市政府要為全國幼童免費驗巴比妥個人表示尊重，但應該是有狀況的孩子就診，醫師判斷再驗。且事發至今已過了一、兩個月，此時縱使有不當藥物使用，推斷驗血驗尿也早已檢驗不出。
他還說部份縣市早已開始用自己的資源和方式在服務當地的家長和幼兒。就醫或檢驗還是會以當地資源比較實際。昨天部北醫院聲明主要是「免費」部份做調整，並不是推動新政策。如果中央有政策要實施，不可能透過地方一個醫院來宣佈和執行。
新北衛生局對此回應，新北8家責任醫院開放其他縣市幼兒公費採檢，係因這陣子社會不斷討論，許多家長產生焦慮孩子健康狀況，站在關懷幼童健康，平息家長疑慮，因此擴大服務對象。次長提到事發一兩個月後驗不出，指的是板橋幼兒園案，目前本案檢調偵辦中，事件尚未釐清，市府未預設立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言