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影／77歲婦騎機車左轉撞上公車 頭遭壓公車左前輪下
新北市77歲王姓婦人今天騎機車左轉時，未注意後方有公車駛來直接撞上公車，頭遭壓公車左前輪下，當場無呼吸心跳，由救護車送醫急救後有恢復心跳，但情況仍不樂觀，至於雙方相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天下午3時水報，板橋區新府路與新民街口發生重大車禍意外，77歲機車騎士王姓婦人與吳姓男子（61歲）所駕駛的公車發生車禍，王婦頭部當場被公車左前輪壓於地面無法動彈。
海山警方與救護人員到場，見王婦頭部有明顯外傷，無呼吸及脈搏，已當場失去生命跡象，經救護人員現場搶救後，有恢復心跳，立即將王婦送往板橋亞東醫院急救，目前住進加護病房治療觀察中，但情況並不樂觀。
公車駕駛吳男酒測值為零，據了解，公車當時直行在新府路上，王婦騎機車由新民街左轉新站路時，疑似未禮讓直行公車先行，才會與公車發生擦撞，王婦連人帶車倒地時，頭部慘遭公車左前輪壓到。目前雙方相關肇事責任歸屬現由警方調查釐清中。
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