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騙了500萬食髓知味 詐團續騙320萬 警反將一軍連逮兩嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

62歲李姓女子誤信網路投資，前後交付500萬元投金才知被騙，憤而報警處理。這個月12日詐團食髓知味，要求李女再注資320萬面交，蘆洲警方受理將計就計協請李女誘出詐團，當場逮捕車手及監控手兩人返所偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，檢察官複訊諭令林男2萬元、吳男3萬元交保候傳。

據了解，李姓女子（62歲）上個月中旬透過臉書社群投資教學，隨後點選連結加入通訊軟體LINE「飆股群組」，詐團誆以推廣新股票專業操盤、投資人要使用公司提供手機軟體APP進行操盤，投金可現金匯款、面交「外派經理員」才能儲值等詐術。

騙得李女分別在上個月23日、24日兩日，陸續交付500萬元投金給詐團，這個月9日她才發現投資是假遭詐是真，憤而向蘆洲警方報案，沒想到案件還在查辦，這月12日詐團又要求李女再次注資320萬為謊面交。

李女趕緊向蘆洲警方通報，警方受理計就計，協請李女誘出詐團成員，當日下午2時許雙方約在新北市蘆洲區光華路54巷一社區內面交，便衣警先埋伏對面蒐證，見面交車手林男（20歲、水電工）與李女交付之際衝前逮捕，並在附近逮捕監控手吳男（19歲、工人）連同查扣領取工作證、收據、印章、贓款320萬元一併帶回偵辦。

偵詢時兩人坦承犯行，兩人異口同聲辯稱，完成一單可獲得報酬5000元，當天是第一次犯案，至於是受誰指使？組織架構為何則交待不清楚。警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送法辦，檢察官複訊後諭令林男2萬元、吳男3萬元交保候傳。

李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，她與詐團LINE對話訊息。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
李女誤信網路投資遭騙500萬元，詐團食髓知味要求李女再注資320萬面交，警將計就計誘出並逮捕兩名詐團成員，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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