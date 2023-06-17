騙了500萬食髓知味 詐團續騙320萬 警反將一軍連逮兩嫌
62歲李姓女子誤信網路投資，前後交付500萬元投金才知被騙，憤而報警處理。這個月12日詐團食髓知味，要求李女再注資320萬面交，蘆洲警方受理將計就計協請李女誘出詐團，當場逮捕車手及監控手兩人返所偵辦，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，檢察官複訊諭令林男2萬元、吳男3萬元交保候傳。
據了解，李姓女子（62歲）上個月中旬透過臉書社群投資教學，隨後點選連結加入通訊軟體LINE「飆股群組」，詐團誆以推廣新股票專業操盤、投資人要使用公司提供手機軟體APP進行操盤，投金可現金匯款、面交「外派經理員」才能儲值等詐術。
騙得李女分別在上個月23日、24日兩日，陸續交付500萬元投金給詐團，這個月9日她才發現投資是假遭詐是真，憤而向蘆洲警方報案，沒想到案件還在查辦，這月12日詐團又要求李女再次注資320萬為謊面交。
李女趕緊向蘆洲警方通報，警方受理計就計，協請李女誘出詐團成員，當日下午2時許雙方約在新北市蘆洲區光華路54巷一社區內面交，便衣警先埋伏對面蒐證，見面交車手林男（20歲、水電工）與李女交付之際衝前逮捕，並在附近逮捕監控手吳男（19歲、工人）連同查扣領取工作證、收據、印章、贓款320萬元一併帶回偵辦。
偵詢時兩人坦承犯行，兩人異口同聲辯稱，完成一單可獲得報酬5000元，當天是第一次犯案，至於是受誰指使？組織架構為何則交待不清楚。警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送法辦，檢察官複訊後諭令林男2萬元、吳男3萬元交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言