6旬婦清晨騎車遭狗狠咬 小腿皮開肉綻觸目驚心
屏東鹽埔1名6旬鄭姓婦人今晨騎車外出，行經豐年路、光復路口時，被1隻白色中型犬咬傷左小腿，造成她腿部2處嚴重傷口，自行就醫縫合無大礙，事後到警局報案，暫不提告；農業處表示，獲報已派員調查犬隻有無飼主，若為流浪犬將帶回評估，觀察行為，攻擊性高將進行人道處置，若一切正常再無追逐行為，會擇期選定適合地點安置。
60歲左右的鄭姓婦人今清晨5點左右，騎乘機車行經屏東縣鹽埔鄉豐年路與光復路口附近1間便利超商時，經過1隻白色中型犬，未料狗狗突然張口朝老婦左小腿嘶咬後隨即跑走，她痛得馬上停車，捲起褲管查看傷勢，見小腿有長4公分，寬度2公分傷口，湧出鮮血，接著將機車牽往路邊停靠遠離狗狗，沿路店家見狀也上前關心，鄭婦事後自行就醫，並到警局備案。
婦人拍下嚴重傷勢貼上網發文，引起網友議論，有網友表示，「自己曾在同個十字路口附近被1隻黑狗咬，經過半年，傷口偶爾會刺痛，你的傷口真的好嚴重，要好好照顧，切記不要碰到水，趕緊去打破傷風」，還有網友說，過去曾聯繫動保處理，但都沒有抓到咬人小狗，戲稱要帶榔頭出門自保。
農業處表示，接獲通報後已派員到場處理，並將該處列為追蹤個案，保持關注，另進行調查該犬隻是否有飼主，若屬流浪犬，將帶回狗狗觀察行為，若攻擊性很強，會進行人道評估，但如果狗狗沒有太大攻擊性，也不會有追逐行為，會避開交通要道、民眾密集出入等地點，擇期進行安置。
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