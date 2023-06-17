USB傳輸線藏毒 警查6.3公斤愷他命逮3人送辦

陳姓男子涉嫌與販毒集團合作，由不知名人士從馬來西亞郵寄6.4公斤愷他命來台，並把毒品藏在USB傳輸線包裝夾層，由徐姓男子等2人協助收貨，警方循線逮人，警詢後將3人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊大隊長張文源說，4月間獲報有販毒集團從國外寄包裹來台，與財政部關務署合作查緝，發現31歲陳男等人涉嫌重大，組專案小組偵辦。

警方查出，有毒品等前科的陳男為販毒集團主嫌，與販毒集團合作，透過網路聯繫，由不知名人士從馬來西亞寄送以USB傳輸線為品項的2箱國際包裹來台，實則藏有6.4公斤愷他命，再由徐男等2人收貨。

警方說，住新北市新店區的41歲徐男為第1線，收到藏有愷他命的2箱國際包裹後，會透過通話軟體通知37歲王男收貨，為規避查緝，王男會把包裹存放女友在永和區開的檳榔攤內，幾天後再把包裹拿回中和區住家。

警方查出，王男隔幾天後，會接到臉書Facebook某網友來訊，要求把包裹搬運下樓，最後由主嫌陳男前往收貨。

警方發現，販毒集團為規避查緝，把愷他命藏在USB傳輸線包裝夾層，每個包裝放置約1包32公克愷他命，共2箱，總重6.4公斤，初估黑市價格約新台幣960萬元。

刑事局4月間分別在新店區、中和區逮捕徐男及王男，6月初在桃園市龜山區逮捕主嫌陳男，查扣USB傳輸線等物，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌把陳男等3人移送台北地檢署偵辦，陳男經法院裁定羈押。

警方指出，從馬來西亞寄送國際包裹來台都為假姓名和地址，將持續擴大追溯毒品來源。