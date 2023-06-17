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古厝起火常因電線老舊 新北消防籲：裝住警器能保命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天深夜新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火燒死一人，新北市消防局指出，大部分磚造古厝起火原因皆因電線較為老舊，電器使用電容附載過量釀災。加上有些古厝是年邁獨居長者行動不便，一旦發生火警就會造成嚴重死傷。呼籲民眾老舊電線要更換，同時加裝住警器示警保命。

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝，今天清晨6時許發現一具男焦屍，警方經聯繫死者胞弟、兒子到場指認，確認是73歲屋主吳姓老翁。警方勘驗現場客廳、臥室、雜物間都已被火燒光，無法判斷何處碳化嚴重及研判起火點位在何處？

警方事後勘驗古厝內雲端監視器畫面，才知案發昨天深夜近11時許，火煙先從雜物間竄出，旋即火煙布滿整間古厝，吳姓老翁為了滅火沒有先往外逃生，而是拎著水桶來回提水滅火不成，最後疑遭濃煙嗆暈倒地，被惡火燒成焦屍，命喪火窟。

新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，一般磚造古厝建築物、電線老舊，使用電器電容附載過量；或因插頭、插座堆積灰塵未清，便容易因為潮濕水氣「積汙導電」造成火警發生。

建議民眾居住古厝電線應定時更換，家中電器用品要核算電載容量是否足夠，以免因用電過量而燒毀釀災。同時也要注意電箱保險絲是否太久沒有更換而無作用，導致用電過量燒熔引發火警。

另外，潮濕或天氣溼答在用電上要小心謹慎，電線、插頭、插座要擦拭保持清潔，避免堆積灰塵；如果家中有嚴重漏水情形，應關閉電源總開關防止漏電；電器擺放應與牆壁保持距離，周邊避免堆放易燃物，讓電器有充足的散熱空間，以防止漏電引發電器火災。

「小火滅火，大火逃生。」鍾世銘說，若不慎遇到火災，千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標，視火勢大小，小火可先設著滅火，滅不了必須盡量逃離火場。大火的話，盡快逃離火場或尋找該區相對安全處避難。

如有防火區劃的房間或空間，切勿躲在密閉的浴室裡，重點是平時應規劃2個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。

新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／攝影
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／攝影
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區中山路一棟磚造古厝起火釀一死，新北消防呼籲，家中裝設住器警能示警避免傷亡。記者曾伯愷／翻攝

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