影／疑電動機車鬼切釀禍 台南黃牌重機撞個正著一死一傷

台南市善化區今天上午驚傳死亡車禍，一名47歲王姓男子騎乘電動機車省道台一線路口停等紅燈，綠燈亮時沒有選擇待轉，而是直接從外側車道左切，後方駛來的黃牌重機閃避不及迎面撞上，兩人當場噴飛、車輛零件散落一地，釀一死一傷。

這起事件發生在今天上午9時44分，南市消防局接獲報案，善化區省道台一線、南127-1路口近茄拔派出所處，發生車禍事故，立刻派遣消防分隊人員趕到現場，發現是黃牌重機與電動機車相撞，兩名機車騎士躺在路中央無法動彈。

現場一片狼藉，47歲王男未戴安全帽、身上多處撕裂傷沒了呼吸心跳，救護人員立即CPR並送往麻豆新樓急救，送醫後不治身亡，19歲蔡姓重機騎士嘴部有明顯撕裂傷，傷勢不輕但意識清醒，，被送往柳營奇美救治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。