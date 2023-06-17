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高雄婦人徘徊餐館偷手機 員工機警定位抓人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄王姓婦人徘徊某餐廳前，趁員工忙碌，涉嫌偷走老闆娘的iPhone 14新手機逃逸。餐廳員工以手機定位，找出王婦去向報警抓人，找回老闆娘的手機。

據了解，昨天中午，68歲的王姓婦人騎腳踏車經過高雄市新興區七賢一路某餐館，見桌上有1支手機，便在餐館前徘徊，伺機而動，後來員工忙碌沒留意她，便涉嫌偷走手機。

餐館老闆娘發現手機不翼而飛，員工趕緊利用手機定位功能，發現手機定位就在七賢一路和復興一路口，立刻追去，正巧遇見新興警分局中正三路派出所巡邏員警，馬上揮手報案。

警方根據餐館員工提供的監錄畫面，認出在附近大樓前騎腳踏車的王婦，立即攔車查證。王婦若無其事稱她沒拿，但是警方示出影像，並在她的袋子找到手機，王婦才承認涉案，經警方依竊盜罪嫌移送法辦。

王姓婦人（左）涉嫌偷走餐館老闆娘的手機，餐館員工機警定位報警抓人。記者林保光／翻攝
王姓婦人（左）涉嫌偷走餐館老闆娘的手機，餐館員工機警定位報警抓人。記者林保光／翻攝

老闆 餐廳 腳踏車

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