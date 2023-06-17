驚！高雄男暴斃量販店公廁待馬桶上24小時 死前做這事

高雄市三民區一家量販店3樓男廁，今天上午近8時許，有員工驚見男子坐馬桶上暴斃，警方排除他殺，以車追人，查出死者是張姓男子，張有慢性病史、獨居，平常發傳單打零工，前一天早上發完傳單走進公廁，就未再出來，直到今天上午才被人發現。

警方調查，今天上午近8時許，量販店的員工在3樓公廁的男廁打掃時，發現其中一間門打不開，因裡面有人，敲門後，未見對方回應，員工將門打開後，見一名身材胖碩的男子坐在馬桶上，門一開，男子順勢往前傾倒臥地上，嚇得趕緊報案。

轄區警方後，發現男子早已死亡，在公廁外拉起封鎖線，由鑑識人員採證勘驗，警方發現廁所門當下是上鎖狀態，便池內有排泄物，死者無外傷，現場也無打鬥痕跡；經調閱監視器影像，發現死者昨早8點多即獨自走進量販店的廁所，過程中均未與他人接觸，之後未見走出廁所身影。

警方以車追人，查出死者是56歲張姓男子，未和家人同住，獨居在外，平常靠發傳單打零工為生；據了解，張疑有慢性病史，家屬接獲噩耗後，對死亡過程未表示意見，警方依規定製作筆錄後，將報請檢察官相驗釐清死因。

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