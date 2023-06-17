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新莊地藏庵百年祈福繞境今午登場 防滋事480名警力嚴正以待

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境，今天下午1時許正式開始，繞境隊伍分繞三條路線，沿途共申設64處紅壇，新莊警方為防範滋事分子趁機滋事，除於這個月12日晚上召集參與宮廟、陣頭代表簽屬「自律公約」外，今明兩天將出動近500名警力沿路交管警戒，以預防突發衝突事件發生。

新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境活動，於今天下午1時許正式開始，現場共計60家宮廟100名陣頭參與。繞境隊伍分成新莊、中港、頭前等三條繞境路線，其中新莊線由武聖廟、慈祐宮為主；中港線由福德宮、玉虛宮為主；頭前線則由青山宮為主，三條繞境路線由爐主、副爐主、頭家領隊繞境，三條繞境路線沿線申設共計64處紅壇，警方出動480名警力沿路交管警戒。

為防範滋事份子趁機滋事，這個月12日晚上，新莊警方以「優質宮廟文化-地藏庵遶境行動公約」座談會，召集60家宮廟代表與100名陣頭代表共同參與簽屬「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言。

今天下午1時許祈福繞境隊伍首場從新莊線開始，針對新莊線申設34處紅壇，警方出動160名警力以隨行、定點施以交管警戒。呼籲，遶境活動常遇交通違規投訴、鞭炮炮灰、隨地丟置垃圾、施放鞭炮、音響音量過大，甚至偶發陣頭肢體衝突等狀況，除希望頭家、爐主、各宮廟代表互相督促協助外，警方也會隨側因應，並針對交通違規樣態錄影逕舉告發。

新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影
新北市新莊區地藏庵百年祈福繞境今天下午登場，警方出動480名警力嚴正以待。記者曾伯愷／翻影

遶境 交通違規

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