鎖定緊貼女議員的性騷男 警通知涉案大學生到案
屏東縣議員許馨勻今在議會質詢時表示，自己在造勢晚會遭騷擾，報案後久無下文，質疑警方怠惰辦案，對此，縣長周春米和警察局長蔡文峰雙雙致歉；檢警隨後調閱現場勤務、監視器及媒體拍攝畫面，確認男子疑為外地來的大學生，已發出通知書，限男子6月21日到案說明。
周春米在質詢後表示，感佩議員許馨勻勇於站出說「me too」，她做出3點裁示：一、感佩議員許馨勻勇敢站出來，為自己、為女性發聲，不要就這麼算了；二、該案接獲報案之初，因事涉敏感由檢察官指揮辦案，後續請警方配合檢方，積極處理；三、再度重申性騷零容忍，將強烈要求縣府所有單位都必須在性平三法（性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法）及跟蹤騷擾防制法的指導下，加強事前積極防範、獲報後在保護被害人的原則下，即刻啟動調查處理，維護被害人權益，讓台灣社會的性平環境更友善。
屏東警方表示，5月11日受理後，移轉至屏東警分局偵辦，由於事發當晚為萬人集會現場，人潮眾多，以專責警力蒐集10支現場勤務蒐證畫面、26支民間監視器及8家電子媒體發布的現場畫面，逐一檢視過濾案發情形。
5月24日完成初步調查後，檢據相關卷證，報請檢方指揮偵辦，並於同日由檢察官完成被害人訊問，經調查相關事證，於6月12日確認行為人身分，已發出通知書，限男子6月21日到案受詢。
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