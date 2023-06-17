快訊

foodpanda終極省錢免外送費！教你pandapro年費3折 取消自動續訂、刪除信用卡一次看

昔謠傳排擠許傑輝！邰智源「背鍋12年」一舉動回應了

台鐵凍漲28年將調整票價？王國材：公司化後由董事會討論

鎖定緊貼女議員的性騷男 警通知涉案大學生到案

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣議員許馨勻今在議會質詢時表示，自己在造勢晚會遭騷擾，報案後久無下文，質疑警方怠惰辦案，對此，縣長周春米和警察局長蔡文峰雙雙致歉；檢警隨後調閱現場勤務、監視器及媒體拍攝畫面，確認男子疑為外地來的大學生，已發出通知書，限男子6月21日到案說明。

周春米在質詢後表示，感佩議員許馨勻勇於站出說「me too」，她做出3點裁示：一、感佩議員許馨勻勇敢站出來，為自己、為女性發聲，不要就這麼算了；二、該案接獲報案之初，因事涉敏感由檢察官指揮辦案，後續請警方配合檢方，積極處理；三、再度重申性騷零容忍，將強烈要求縣府所有單位都必須在性平三法（性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法）及跟蹤騷擾防制法的指導下，加強事前積極防範、獲報後在保護被害人的原則下，即刻啟動調查處理，維護被害人權益，讓台灣社會的性平環境更友善。

屏東警方表示，5月11日受理後，移轉至屏東警分局偵辦，由於事發當晚為萬人集會現場，人潮眾多，以專責警力蒐集10支現場勤務蒐證畫面、26支民間監視器及8家電子媒體發布的現場畫面，逐一檢視過濾案發情形。

5月24日完成初步調查後，檢據相關卷證，報請檢方指揮偵辦，並於同日由檢察官完成被害人訊問，經調查相關事證，於6月12日確認行為人身分，已發出通知書，限男子6月21日到案受詢。

屏東縣議員許馨勻（左）今質詢時表示，自己在5月9日造勢晚會上遭騷擾，報案後久無下文，質疑警方怠惰辦案；縣長周春米（右）向她致歉，重申性騷零容忍；屏警完成初步調查，傳訊涉案男子到案說明。圖／取自屏東縣議會直播網站
屏東縣議員許馨勻（左）今質詢時表示，自己在5月9日造勢晚會上遭騷擾，報案後久無下文，質疑警方怠惰辦案；縣長周春米（右）向她致歉，重申性騷零容忍；屏警完成初步調查，傳訊涉案男子到案說明。圖／取自屏東縣議會直播網站

屏東縣 議員 監視器

延伸閱讀

屏東女議員晚會遭噁男緊貼性騷 警查辦怠惰 周春米震怒了

屏東在地食材華麗變身法式饗宴 社區餐桌計畫再升級

警察節表揚績優警員 屏東刑大偵查佐鍾宏明獲選全國模範警察

日本國際教育交流團到屏東 縣府期待深化交流

相關新聞

「小孩被膠帶貼牆上」新竹私幼爆不當對待 幼童慘被膠帶貼嘴綑手

新竹市1間私立幼兒園爆發不當對待事件，有家長上網發文披露，孩子遭膠帶貼嘴巴、綑手，甚至有小孩被膠帶貼在牆壁上，被彈嘴巴等...

73歲獨居翁提水救火力竭倒下燒成焦屍 三峽古厝燒了一夜

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝起火，警消今天清晨獲報殘火處理，發現大門邊有具仰躺焦屍，警方確認為獨居的73歲吳姓...

高雄量販店公廁驚見男屍 坐馬桶、頭垂地亡警釐清身分

高雄市三民區大順二路一家連鎖量販店今早營業，員工進入3樓男廁打掃時，見其中一處門有人，敲門無反應，將門打開後，男子坐在馬...

桃園楊梅驚見男子陳屍陸橋下 頭部有彈孔 現場留有槍枝

桃園市楊梅區梅獅路一段與新農街209巷62弄口，今上午5時49分許，有民眾發現有名年約40歲的男子趴臥在地已明顯死亡，警...

鎖定緊貼女議員的性騷男 警通知涉案大學生到案

屏東縣議員許馨勻今在議會質詢時表示，自己在造勢晚會遭騷擾，報案後久無下文，質疑警方怠惰辦案，對此，縣長周春米和警察局長蔡...

淡水檢舉魔人亮刀恐嚇騎士 警一查秒成通緝犯解送歸案

張男五年前因案被發布通緝，這個月初上午他在新北市淡水捷運站旁指責騎士違規，雙方互嗆口角，張男盛怒拿出一把瑞士刀對騎士恐嚇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦