淡水檢舉魔人亮刀恐嚇騎士 警一查秒成通緝犯解送歸案
張男五年前因案被發布通緝，這個月初上午他在新北市淡水捷運站旁指責騎士違規，雙方互嗆口角，張男盛怒拿出一把瑞士刀對騎士恐嚇。警方獲報派員趕抵他不願配合盤查，還打電話檢舉員警態度不佳，當場被員警上銬帶回派出所，經查赫見他因案被發布通緝，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦，另通緝則解送歸案。
據了解，50歲張姓男子是專業檢舉魔人，目前無業的他，5年前因妨害秩序被判拘役20天（可易科兩萬元罰金），他未依規定報到遭新北地檢署發布通緝。這個月3日上午11時許，張男於新北市淡水區火車頭公園，指責24歲騎士陳男違規騎乘機車駛入人行道，雙方當街互嗆爭論。張男一時氣憤，拿出一把瑞士刀朝著陳姓騎士揮舞恐嚇，見陳男沒有懼怕立即打電話報警檢舉。
警方到場了解，當場開單舉發陳男違規行為，但詢問張男為何拿刀恐嚇？張男竟理直氣壯從口袋再掏出瑞士刀對著員警說「我拿刀切玉米要餵鴿子不行嗎？」員警欲盤查張男卻不願配合，還撥打電話檢舉員警「我是報案人，有5、6個員警包圍我……」當場被上銬帶回派出所查辦。
沒想到警查尋張男身分，卻意外發現張男5年前因妨害秩序被判拘役20天，卻未依規定報到，遭新北地檢署發布通緝。張男知道其通緝身分曝光，囂張氣焰當場全消乖乖配合，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦，另通緝則解送歸案。
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